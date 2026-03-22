Indecopi alerta a candidatos. Foto: Indecopi
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Redacción Gestión
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, exhortó a los partidos políticos y postulantes a respetar los derechos de autor durante la campaña para las Elecciones Generales 2026.

La entidad recordó que el uso de música, imágenes, videos, textos, personajes y otros contenidos creativos exige autorización previa de los titulares o de las sociedades de gestión colectiva, según la Constitución Política del Perú (artículo 2, numeral 8) y en el Decreto Legislativo 822 – Ley sobre el Derecho de Autor.

El Indecopi precisó que

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“Este tipo de prácticas afecta el respeto a la creatividad y al trabajo de quienes desarrollan estas obras”, se lee en el pronunciamiento.

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Cabe recordar que, en 2021, tras haber determinado que se infringió los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública de una obra musical utilizada sin autorización en un video promocional.

La entidad recordó que el uso de personajes, música e imágenes protegidas requiere de autorización y advierte que vulnerar derechos de autor puede generar sanciones. Foto: Indecopi.
La entidad recordó que el uso de personajes, música e imágenes protegidas requiere de autorización y advierte que vulnerar derechos de autor puede generar sanciones. Foto: Indecopi.

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