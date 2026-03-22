El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), ante posibles casos de candidatos que usan personajes y contenidos protegidos sin autorización en su propaganda, exhortó a los partidos políticos y postulantes a respetar los derechos de autor durante la campaña para las Elecciones Generales 2026.

La entidad recordó que el uso de música, imágenes, videos, textos, personajes y otros contenidos creativos exige autorización previa de los titulares o de las sociedades de gestión colectiva, según la Constitución Política del Perú (artículo 2, numeral 8) y en el Decreto Legislativo 822 – Ley sobre el Derecho de Autor.

El Indecopi precisó que usar obras protegidas sin permiso vulnera los derechos de creadores, artistas y productores, además de poder acarrear sanciones administrativas y penales.

LEA TAMBIÉN: Indecopi alerta sobre suplantaciones y fraudes en audiencias virtuales

“Este tipo de prácticas afecta el respeto a la creatividad y al trabajo de quienes desarrollan estas obras”, se lee en el pronunciamiento.

Cabe recordar que, en 2021, la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi sancionó a una agrupación política con una multa de 6.43 UIT y el pago de 7500 dólares por concepto de remuneraciones devengadas tras haber determinado que se infringió los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública de una obra musical utilizada sin autorización en un video promocional.