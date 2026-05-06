TikTok está siendo utilizado como herramienta de propaganda —y posiblemente de reclutamiento— por uno de los cárteles de la droga más poderosos de México, lo que ofrece un nuevo ejemplo de cómo los grupos criminales se adaptan más rápido de lo que las plataformas de redes sociales pueden controlarlos.

Un nuevo informe de la empresa de análisis de redes sociales Graphika reveló que una red de 100 cuentas de TikTok utilizaba imágenes codificadas, jerga, música y emojis para promocionar al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo que el gobierno de EE.UU. vincula con el tráfico de fentanilo, la extorsión, la trata de personas y el tráfico de armas.

En lugar de nombrar directamente al cártel, las cuentas recurrían a señales más sutiles que tenían menos probabilidades de activar la moderación. Graphika detectó el uso repetido de narcocorridos —una expresión musical que glorifica la cultura del crímen organizado— junto con gestos con las manos, imágenes de muerte y frases como “4 letras”, que se cree que son una referencia al CJNG.

Algunos videos mostraban convoyes fuertemente armados circulando por zonas rurales de México, haciendo alarde del poderío armamentístico y el alcance del grupo criminal. Otros hacían referencia a compensaciones y a visitar lugares específicos. Los investigadores sugirieron que esas publicaciones eran formas sutiles de animar a los seguidores a presentarse para trabajar para el cártel.

“TikTok trabaja de forma proactiva para evitar que los cárteles utilicen nuestra plataforma, reconociendo que se trata de un desafío del mundo real que requiere una vigilancia constante por parte de las empresas tecnológicas”, afirmó un portavoz de la empresa en un comunicado. “Mediante el despliegue de grupos de trabajo especializados para desmantelar redes criminales en constante evolución, trabajamos para ir un paso por delante de sus tácticas cambiantes y mantenemos una política de tolerancia cero que garantiza la eliminación inmediata de contenidos y cuentas ilícitas”.

Las cuentas también utilizaban abreviaturas con emojis, como “NG” para “nueva generación”, e imágenes de gallos vinculadas al antiguo líder del cártel. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, que fue asesinado en febrero durante una operación militar mexicana. Los expertos en seguridad sugirieron en ese momento que la muerte de El Mencho podría desencadenar una guerra entre los cárteles que compiten por el control.

El lenguaje codificado parece diseñado para eludir la fácil detección por parte de los moderadores de las plataformas, al tiempo que sigue indicando lealtad a quienes están al tanto.

Las redes sociales han servido como herramienta fiable para las organizaciones criminales y otros actores malintencionados durante años. Snapchat resultó eficaz para los traficantes de personas, que utilizaron el servicio de mensajes efímeros para encontrar colaboradores que les ayudaran a llevar a migrantes a través de la frontera de EE.UU., según informó anteriormente Bloomberg. Los traficantes de drogas también han utilizado las redes sociales para promocionar productos ilícitos utilizando emojis para evitar ser detectados, e incluso se han vendido y comercializado animales exóticos en las plataformas sociales.

Las plataformas suelen utilizar algoritmos para detectar actividades ilegales. Y es difícil entrenar esos algoritmos para que detecten lenguaje codificado, emojis o logotipos cuando su intención es representar otra cosa. Esto es aún más cierto cuando estos grupos cambian su iconografía con tanta frecuencia.

Es difícil medir en qué medida este tipo de contenido ayuda realmente a los cárteles. Pero las autoridades mexicanas afirmaron el año pasado que cerraron unas 200 cuentas de redes sociales vinculadas al reclutamiento para el crimen organizado.

Los investigadores han constatado sistemáticamente que las organizaciones extremistas y criminales utilizan las principales plataformas de redes sociales para atraer a posibles miembros antes de dirigirlos a espacios en línea más privados y menos moderados. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, a veces se traslada a los presuntos reclutas de las plataformas públicas a grupos de WhatsApp, donde se les puede ofrecer comida, alojamiento o formación si aceptan unirse.