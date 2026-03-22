Material electoral para el extranjero ya fue enviado a la Cancillería bajo resguardo policial. (Foto: Andina)
Material electoral para el extranjero ya fue enviado a la Cancillería bajo resguardo policial. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, en un operativo realizado con estrictas medidas de seguridad.

Según indicó el organismo, e

Entre el material enviado figuran cédulas de sufragio, actas electorales (instalación, sufragio y escrutinio), hojas de control de asistencia, reportes de puesta a cero, carteles de candidatos y resultados.

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Al llegar a la Cancillería, las unidades fueron recibidas por el canciller Hugo De Zela y el jefe de la Onpe, Piero Corvetto, quienes resaltaron la coordinación entre ambas instituciones para asegurar el proceso electoral en el exterior.

, lo que permitirá acelerar la transmisión de resultados desde el extranjero y obtenerlos con mayor rapidez que en procesos anteriores.

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“Esta coordinación permitirá tener resultados más rápidos”, indicó Corvetto.

Para las elecciones de 2026, votarán en el extranjero 1 millón 210 mil 813 peruanos, siendo Santiago de Chile, Buenos Aires y Madrid entre las ciudades con mayor número de electores.

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Por su parte,

“La Cancillería, a través de nuestros consulados, les dará todas las facilidades y seguridades para que puedan ejercer su voto. Y, además, les quiero asegurar que ese voto, una vez que sea emitido, será vigilado y cuidado hasta que vuelva al Perú y se entregue a la Onpe”, precisó.

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El ministro recordó que su sector es responsable de organizar los comicios fuera del país, lo que exige coordinar en múltiples ciudades del mundo con condiciones distintas.

La Onpe anunció que se instalarán escáneres en los principales consulados, lo que permitirá acelerar la transmisión de resultados desde el extranjero. (Foto: Andina)
La Onpe anunció que se instalarán escáneres en los principales consulados, lo que permitirá acelerar la transmisión de resultados desde el extranjero. (Foto: Andina)

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