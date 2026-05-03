Afiliados de alto patrimonio, en particular, deben tener en cuenta los datos de este artículo. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Dentro de la normativa del sistema previsional privado, existe un concepto del que no se habla mucho: remuneración máxima asegurable (RMA), ¿de qué se trata?

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