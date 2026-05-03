Dicho límite es el máximo sobre el cual se aplicará la tasa del aporte obligatorio para la Cuenta de Capitalización Individual (CCI) en las AFP.

“Si ganas por encima de ese monto, no te van a aplicar (sobre el excedente) el descuento (obligatorio)”, señaló Enrique Díaz, presidente de la consultora MC&F e IFEL, y ex superintendente adjunto en la superintendencia de AFP de la SBS.

Para el periodo de enero a abril del 2026, la remuneración máxima asegurable es de S/ 12,598.91 (cifra que se actualiza trimestralmente por parte de la SBS).

Lo anterior quiere decir que una persona que gana S/ 14,000 o S/ 20,000, por ejemplo, aportará mensualmente de forma obligatoria lo mismo a su fondo previsional, que al día de hoy sería S/ 1,259.891 (un 10% de S/ 12,598.91)

En tal sentido, Díaz aclara que siempre existe la opción de realizar aportes voluntarios.

La prima del seguro de invalidez y sobrevivencia también se calcula sobre el sueldo mensual del afiliado, sobre una base que tampoco puede superar la RMA vigente a la fecha de pago.

Cuatro AFP compiten en el sistema previsional privado. | Foto: Andina

Pensión a beneficiarios

La RMA también sirve para el cálculo de la pensión que recibirán los beneficiarios de la persona fallecida, la que se computa sobre la remuneración promedio del afiliado.

A su vez, la remuneración promedio se calcula como la media de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas por el afiliado durante los cuatro años previos al fallecimiento, actualizadas por el índice de precios al consumidor. Pero además, considerando el tope de la RMA.

Es decir, según explicó Díaz, para la pensión por fallecimiento se toma como referencia la RMA, aunque la persona haya efectuado aportes voluntarios a su CCI.

El analista apuntó además que, al momento de la jubilación, el cálculo de la pensión dependerá del fondo acumulado, más allá de la RMA, pues puede darse el caso de que la persona haya efectuado aportes voluntarios o, por el contrario, que no haya cotizado en algunos periodos.

La RMA también sirve para el cálculo de la pensión que recibirán los beneficiarios de una persona fallecida. (Imagen: Andina)