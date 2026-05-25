El partido Fuerza Popular apunta a una modernización total de la formación técnica en educación, mejorar la infraestructura, tecnología y mallas curriculares adaptadas tanto a las regiones como a la demanda laboral.

En el debate técnico de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026, en el apartado de “Juventud y Deporte”, Rosangella Barbarán, representante del fujimorismo, indicó que su partido, de llegar al gobierno, generará la ampliación de Beca 18 hasta alcanzar los 20 mil beneficiarios, con el objetivo de que más jóvenes de bajos recursos accedan a estudios superiores.

Asimismo, para quienes quieren crear negocios, propuso eliminar trabas burocráticas e impuesto cero durante los tres primeros años.

En el caso del deporte, propuso que el IPD pase a la órbita de la PCM para invertir en el deporte recreativo, escolar y profesional, con el objetivo de alejar a los jóvenes de la delincuencia y las drogas.

Información en desarrollo.