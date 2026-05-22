La última encuesta de Datum Internacional, elaborada para América Multimedia y difundida por América Noticias, ubica a Keiko Fujimori al frente de la intención de voto para la segunda vuelta presidencial con 39.5%, mientras que Roberto Sánchez registra 36.1%. La diferencia entre ambos postulantes es de 3.4 puntos porcentuales.

El sondeo también reporta que el 15.9% de los encuestados votaría en blanco o viciaría su voto, mientras que un 8.5% indicó que aún no define su preferencia electoral.

Se trata de la primera medición de Datum difundida tras la oficialización de los resultados de la primera vuelta realizada el 12 y 13 de abril, proceso que confirmó a los representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú como los contendores del balotaje previsto para el 7 de junio.

La encuesta fue aplicada entre el 17 y el 20 de mayo a 1,200 personas de entre 18 y 70 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos. El estudio presenta un margen de error de +/- 2.8% y un nivel de confianza de 95%.

Este 7 de junio, los peruanos volverán a las urnas para decidir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, como el próximo presidente del Perú. Foto: Joel alonzo/ @photo.gec

Por macrorregiones, el mayor respaldo para Fujimori se concentra en Lima y Callao, donde alcanza 48.8%, frente al 25.6% de Sánchez. Asimismo, lidera en el norte con 41.1%, mientras que su rival obtiene 36.4%.

En contraste, Sánchez toma ventaja en las regiones del centro del país con 47.3%, frente al 30.1% de Fujimori. También encabeza las preferencias en el sur con 44.7% y en el oriente con 45.2%, mientras la candidata de Fuerza Popular registra 27.9% y 33%, respectivamente.

Los resultados se conocen a pocos días de los debates programados para la segunda vuelta electoral, que reunirán a los equipos técnicos y a los candidatos presidenciales los próximos 24 y 31 de mayo.