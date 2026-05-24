Ya todo se encuentra listo para el debate de técnicos programado para hoy 24 de mayo, a realizarse entre los equipos técnicos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular.
El JNE informó que el debate técnico se realizará el domingo 24 de mayo a las 8:00 pm, el cual será moderado por los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez.
El orden de temas es el siguiente:
|Orden y bloque temático
|Primero en exponer
|Segundo en exponer
|Reforma del Estado
|Juntos por el Perú
|Fuerza Popular
|Juventud y deporte
|Fuerza Popular
|Juntos por el Perú
|Agricultura y medio ambiente
|Juntos por el Perú
|Fuerza Popular
|Infraestructura
|Fuerza Popular
|Juntos por el Perú
|Economía y generación del empleo
|Juntos por el Perú
|Fuerza Popular
|Salud
|Fuerza Popular
|Juntos por el Perú
JNE brindó los nombres de los técnicos que debatirán
El Jurado Nacional de Elecciones público los nombres de los equipos técnicos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular que debatirán esta noche.
Serán los siguientes.
Reforma del Estado:
Sinesio López Jiménez (Juntos por el Perú) y Vladimiro Huarco Portocarrero (Fuerza Popular).
Juventud y Deporte: Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y Ernesto Zunini (Juntos por el Perú).
Agricultura y Medio Ambiente: César Guarniz (Juntos por el Perú) y Marco Vinelli (Fuerza Popular).
Infraestructura: Carlos Neuhaus (Fuerza Popular) y Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú).
Economía y Generación del Empleo: Pedro Francke (Juntos por el Perú) y Luis Carranza (Fuerza Popular).
Salud: José Recoba Martínez (Fuerza Popular) y Hernando Cevallos (Juntos por el Perú).
Tiempo de debate
El debate se realiza en el local del JNE y tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos.
S otorgará siete minutos a cada uno de los expositores.
JNE insta a equipos de Fujimori y Sánchez a evitar ataques personales y priorizar planes de gobierno
El JNE recordó a los participantes la importancia de mantener una conducta acorde con la responsabilidad de quienes buscan acceder a cargos públicos.
Asimismo, se solicita dejar de lado expresiones ofensivas, actos de violencia, discriminación o cualquier forma de agresión durante el desarrollo de la campaña. La entidad señaló que el intercambio de ideas debe centrarse en propuestas y planteamientos de interés para la ciudadanía.
Otro de los puntos incluidos en el pronunciamiento está relacionado con el contenido de las exposiciones que se realizarán durante el debate. El Tribunal indicó que las intervenciones deben enfocarse en explicar las propuestas de gobierno y los mecanismos previstos para ponerlas en práctica.
Según se precisa en el documento, este criterio está vinculado al Compromiso N.° 8 del Pacto Ético Electoral. Dicho acuerdo busca que los debates permitan a los electores conocer y comparar las alternativas presentadas por cada organización política antes de emitir su voto.