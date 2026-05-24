Ya todo se encuentra listo para el debate de técnicos programado para hoy 24 de mayo, a realizarse entre los equipos técnicos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular.

El JNE informó que el debate técnico se realizará el domingo 24 de mayo a las 8:00 pm, el cual será moderado por los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez.

El orden de temas es el siguiente:

Orden y bloque temático Primero en exponer Segundo en exponer Reforma del Estado Juntos por el Perú Fuerza Popular Juventud y deporte Fuerza Popular Juntos por el Perú Agricultura y medio ambiente Juntos por el Perú Fuerza Popular Infraestructura Fuerza Popular Juntos por el Perú Economía y generación del empleo Juntos por el Perú Fuerza Popular Salud Fuerza Popular Juntos por el Perú

Domingo, 17 de mayo 2026. Se realizó la prueba de color e impresión de las cédulas de votación para la segunda vuelta de la elección presidencial 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

















JNE brindó los nombres de los técnicos que debatirán