EN VIVO: Debate de equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en segunda vuelta

Durante el debate técnico, el representante de Juntos por el Perú, Hernando Cevallos, aseguró que un eventual gobierno de su agrupación no otorgará exoneraciones tributarias y priorizará el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.

Añadió que se impulsará la atención primaria, así como mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector, enfocándose en sus procesos de nombramiento.

Además, indicó que se desarrollará una política nacional de medicamentos y se implementará de manera progresiva la historia clínica electrónica y una telemedicina eficaz, con el objetivo de reducir las muertes evitables en el país.

José Recoba debatión con Hernando Cevallos sobre salud. (Foto/Captura: Canal N)

Sobre la modernización sanitaria, Cevallos sostuvo que es necesario recuperar y repotenciar más de mil establecimientos de salud con especialistas de primer nivel.

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