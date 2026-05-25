EN VIVO: Debate de equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en segunda vuelta

El representante de Fuerza Popular, José Recoba Martínez, planteó una estrategia integral para enfrentar la anemia y la desnutrición infantil en el país, durante el debate técnico realizado este fin de semana en el marco de las elecciones generales 2026.

Señaló que su agrupación impulsará un “mapeo casa por casa y niño por niño” con el objetivo de tener una trazabilidad real sobre los casos de anemia y desnutrición. “Hoy tenemos más niños desnutridos que no van a poder surgir en la vida. Nosotros vamos a tener la fuerza y el orden para poder solucionar esta situación”, afirmó.

En materia de salud, Recoba cuestionó el estado de los establecimientos médicos en regiones del país y señaló que por ejemplo el 97 % de los centros de salud están deteriorados en Piura.

José Recoba Martínez, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular. Foto: Captura de pantalla.

Además, propuso implementar una red nacional de telemedicina para acercar atención médica a las zonas más alejadas. Según explicó, se fortalecerá este sistema con brigadas de salud que llegarán a las viviendas de las personas más necesitadas, empezando por las regiones del sur del país.

Durante el intercambio de propuestas, el representante de Juntos por el Perú, Ceballos, cuestionó de dónde obtendría los recursos económicos Fuerza Popular para financiar dichas iniciativas. Ante ello, Recoba respondió que el dinero saldría “dejando de regalarle plata a Petroperú”, asegurando que en los últimos cinco años se le han destinado 30 mil millones de soles. “Tenemos que financiar lo que ustedes han abandonado”, sostuvo en referencia a las actuales políticas estatales.

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