Finanzas abiertas. Primer paquete de datos se intercambiaría en el 2028, según Espinosa. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Guillermo Westreicher Herrera
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El debate público sobre la implementación de las finanzas abiertas está en proceso, al igual que otras polémicas como el sistema previsional y su posible perfeccionamiento, con un nuevo retiro que se gesta en el Parlamento, ¿qué informó el regulador?

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