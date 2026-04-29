La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) trabaja una propuesta que presentará en agosto sobre “cómo tener un sistema de pensiones”, no solo privado, sino público, que además convive con un esquema propio para militares y policías. Así lo anunció el jefe del organismo regulador, Sergio Espinosa, en el marco del evento Perspectivas Económicas: Retos y oportunidades en un contexto electoral, organizado por el diario Gestión.

“¿Cómo hacer que la gente tenga cobertura para su vejez en un entorno, además, en que el joven piensa en hoy, y le es muy difícil hacer una proyección?“, inquirió el superintendente.

Además, cuestionó las iniciativas para una novena liberación de los fondos previsionales. “Hay otro proyecto (incluso) para derogar completamente la ley de modernización del sistema previsional. Pero no hay que malograr lo que está funcionando tampoco, o lo que más o menos está funcionando”, expresó.

“El reto no es rifar los fondos de los que ya tienen cobertura, para que terminen comprando televisores para ver el mundial”, añadió.

Cuatro AFP compiten en el mercado peruano | Foto: Andina

Finanzas abiertas

Espinosa también se refirió al proyecto de finanzas abiertas que está en desarrollo, y estimó que el primer paquete de datos podría intercambiarse en el 2028.

En tal sentido, el superintendente aseguró que la SBS trabaja en cómo resguardar los datos personales de los usuarios. “Se hizo una consultoría con el FMI sobre ciberseguridad, donde se plantearon algunas sugerencias que están en marcha. La SBS está ad portas además de firmar un convenio con el BCR, el MEF y la SMV, para conformar un comité permanente de ciberseguridad”, adelantó.

La SBS anunció el año pasado su hoja de ruta de finanzas abiertas.

El proyecto de finanzas abiertas posibilitará que el usuario del sistema financiero comparta, de forma voluntaria, su información con otras instituciones, las que a su vez podrían eventualmente ofrecerle productos y servicios en condiciones más ventajosas. Eso es lo que recibiría a cambio aquel individuo que decida compartir sus datos.