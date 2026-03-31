Según la SBS, desde este semestre y hasta fines del próximo año, se definirá el marco regulatorio para la implementación del open finance en el país. Foto: Andina.
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Guillermo Westreicher Herrera
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Recientemente, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) explicó en detalle la hoja de ruta que se seguirá para la implementación del open finance, que ya está en marcha y cuya consolidación en el país se prevé del 2028 en adelante, ¿qué pasos siguientes se darán?

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