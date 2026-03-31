En el camino se darán varios pasos, no solo por parte de la superintendencia, sino de las otras autoridades involucradas.

El esquema del open finance, o de finanzas abiertas, permite que los bancos compartan la información de sus clientes con otras empresas del mercado con las que compiten.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indicó que evalúa emitir en el segundo trimestre del 2026 el nuevo reglamento para los “iniciadores de pagos”, como parte de la cuarta fase del proceso de interoperabilidad, lo que ayudará a acelerar la referida hoja de ruta.

El anuncio fue realizado por José Luis Vásquez Paz, líder del área de estrategia y desarrollo de pagos digitales del BCRP, en el marco del panel de expertos “Los pagos digitales hacia el open finance, con más competencia y nuevos modelos de negocios”, desarrollado en el foro “PPA Conecta” de Perú Payments.

El funcionario manifestó que el BCRP ya ha elaborado el borrador del reglamento de este esquema que habilita el acceso a cuentas para ejecutar pagos con el consentimiento del usuario.

“Esperamos emitirla durante el segundo trimestre del 2026. Con ello, tendremos la normativa que se perfila como el marco rector que dinamizará el inicio de las finanzas abiertas en el país”, dijo.

El BCRP ya elaboró el borrador del reglamento de iniciadores de pagos. (Foto: iStock)

Flexibilidad

El reglamento actuará como un marco normativo para habilitar dos vías de operación: un modelo centralizado, a través de la nueva plataforma de pagos del BCRP y, otro modelo descentralizado, mediante relaciones bilaterales directas entre fintech y entidades financieras.

“Esa dualidad garantizará que el mercado peruano cuente con la flexibilidad necesaria para innovar, manteniendo la seguridad y la eficiencia en cada transacción”, aseguró Vásquez.

“Un iniciador de pagos es un tercero, puede ser una fintech o un app, que, con el consentimiento del usuario, puede ordenar directamente el pago de una cuenta bancaria hacia un comercio. Para esto, no necesitas tener la tarjeta ni entrar al aplicativo del banco”, explicó Luis Ernesto Marín, socio del área corporativa y financiera del estudio Rubio Leguía Normand.

El experto señaló que el rol de iniciador de pagos podría ser asumido por un banco, una billetera digital o un procesador de pagos como Niubiz o Izipay.

Víctor Valdez, socio en Osorio & Valdez asociados, refirió que un ejemplo de lo que haría un iniciador de pagos es lo que ocurre con Yape, desde donde se ordenan transferencias.

“(El iniciador de pagos) es un tercero que gatilla de cero un pago debitando fondos desde tu cuenta bancaria, sin autenticación de una tarjeta de débito, sin proporcionar el CCV, y sin proporcionar el número de cuenta. Se trata de un sistema autónomo que genera una cadena de pago a través de API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)”, sostuvo Valdez.

Coordinación

Vásquez señaló que la nueva norma se diseña en estrecha coordinación con la SBS, con el fin de evitar una sobrecarga regulatoria en el desarrollo de los pagos digitales.

Cronograma

Según la hoja de ruta presentada recientemente por la SBS, desde este semestre y hasta fines del próximo año, se definirá el marco regulatorio para la implementación del open finance en el país.

¿Podrían desaparecer las tarjetas de crédito con los iniciadores de pagos? No necesariamente porque siempre habrá personas que preferirá el uso del plástico o las app.

La SBS explicó en detalle la hoja de ruta que se seguirá para la implementación del open finance en el país.