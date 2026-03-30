Las personas han venido reduciendo su nivel de apalancamiento, pero también las empresas, según BanBif. Foto: Andina/ Referencial.
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Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
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Los agentes económicos enfrentan hoy tres claros factores de riesgo. A nivel local, las próximas elecciones presidenciales y un Fenómeno de El Niño, que no se espera que sea grave, pero que se deberá monitorear. En el frente externo, la guerra en Irán se extiende e impulsa los precios del petróleo y, en general, la volatilidad en el mercado financiero, ¿qué observa BanBif?

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