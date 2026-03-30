Juan Carlos García Vizcaíno, gerente general del banco, conversó en exclusiva con Gestión y sostuvo que, en esta coyuntura, exhiben una mayor solidez financiera las empresas del sector minero (y la cadena alrededor de este), bienes raíces, logística, retail (centros comerciales), automotriz, e incluso agroindustria, pese a los problemas climáticos que podrían agudizarse. En esta entrevista, desveló también el cambio de imagen del banco y su nueva infraestructura digital.

¿Cómo encaran las empresas o qué están haciendo ante el proceso electoral, en el que no se descarta un escenario como el del 2021?

Primero, en el caso del banco, como sabemos que nadie tiene una bola de cristal para conocer cómo se desarrollará el escenario electoral o el entorno internacional, siempre vamos con una posición muy prudente y muy conservadora de tener reservas para administrar las situaciones (de incertidumbre). Es lo que siempre hemos hecho.

Ahora, por el lado de las empresas, vemos de todo. Hay compañías que son un poco más agresivas, que toman más riesgo o están dispuestas a invertir más sin tener reservas, mientras que otras son más conservadoras.

En la parte de persona natural, (vemos) el incremento de los ingresos en promedio, de la masa salarial, la bajada de la inflación, la reducción de las tasas de interés, las inyecciones incluso de liquidez por el tema de (los retiros de los fondos) de las AFP, etc. Entonces, una serie de factores han hecho que el nivel de endeudamiento promedio se reduzca.

Juan Carlos García, gerente general de BanBif. (Foto: Mario Zapata)

Capitalización

¿En las compañías también ha disminuido el endeudamiento?

En la parte de empresas, debido a que el 2025 fue más positivo, con más liquidez, más ingresos, (las firmas) se han capitalizado y han bajado el endeudamiento. Eso lo puedo decir como en un nivel promedio.

Y creo también que las compañías han aprendido, al igual que los bancos, a gestionar situaciones de crisis a lo largo del tiempo.

Siento que, en general, en promedio, estamos partiendo de un escenario mucho más sólido que en otras circunstancias similares (del pasado) con volatilidad, ya sea por el orden político, climático, o por el entorno internacional.

¿En qué medida se redujo el endeudamiento de personas y empresas?

En nuestro caso, por la parte de persona natural, los segmentos de más alto riesgo han bajado su endeudamiento en 60%, a niveles que son la mitad de lo que normalmente han sido en los últimos tiempos. A nivel de empresas, es más difícil verlo porque va a depender mucho del sector.

¿Cómo ha sido este proceso en las personas?

El nivel (de endeudamiento) hoy día es menos de la mitad de lo registrado hace dos años, al final del 2024, o 18 meses atrás, aproximadamente, que fue cuando llegaron a un pico las primas de riesgo, entre junio y septiembre del 2024. Luego, comenzaron a bajar, y diría que (hoy) están al 40% (de lo reportado en ese momento).

En BanBif, por la parte de persona natural, los segmentos de más alto riesgo han bajado su endeudamiento en 60%, señala el banco. Foto: Andina.

Tendencia

¿Qué tipo de cobertura han añadido las empresas frente al inicio del proceso electoral?

Vemos desde el año 2023, 2024 y 2025 en los cierres (de las compañías) una tendencia favorable, es decir, niveles de endeudamiento que van bajando, niveles de ebitda o de utilidades que van subiendo; la cobertura de deuda sobre el ebitda mejora y los niveles de liquidez se mantienen positivos. Se ve una tendencia, en general, positiva en nuestra cartera de clientes empresariales.

¿El endeudamiento desciende porque sube el patrimonio o porque cae la deuda?

Son los dos factores. Lo que ha ido pasando es que las empresas han reportado mejores resultados. Y eso ha permitido aumentar el patrimonio y licuar un poco de deuda. Y también hemos visto que las empresas han tomado más financiamiento porque están generando más ingresos.

Además, hoy en día el endeudamiento se está tomando con tasas (de interés) más favorables.

BanBif renueva imagen

Cumplidos los 35 años de presencia en el país, BanBif está lanzando una nueva versión de su aplicativo móvil y de su banca digital, tanto para personas como para empresas.

“Ya ameritaba un refresco de nuestra imagen”, afirma el CEO del banco, Juan Carlos García Vizcaíno.

En esa dirección, detalla que también se ha invertido en cambios físicos en sus oficinas.

“El app ya sale con una nueva imagen. Pero no es solo el branding, sino que hemos cambiado la arquitectura y el diseño completo (...) se tiene una infraestructura más potente, más segura, opera con biometría facial, con mejores estándares de estabilidad y de rapidez, con una interface mucho más limpia, intuitiva, y un soporte 24/7”, refiere.

Actualmente, la entidad cuenta con el 75% de su base de clientes migrada y operando el nuevo app. En pocos días, la entidad espera completar totalmente la migración, según Juan Carlos García.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.