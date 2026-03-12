Las compañías que conforman el Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) registraron una utilidad neta conjunta de S/ 12,208 millones, con un crecimiento interanual de 66% y 10% por encima de las proyecciones de las corredoras bursátiles.

“En general, ha sido un trimestre sólido para todas las empresas de la BVL. Ha sido bastante influenciado tanto por el contexto internacional (de altos precios de los metales) como por un mayor dinamismo en la actividad económica”, manifestó a Gestión Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

Jorge Chávez, CEO de la consultora Maximixe, señaló que el sector minero y el financiero impulsaron los rendimientos de las empresas líderes de la bolsa. “Gracias a los altos precios del oro, el cobre y la plata (las utilidades de las compañías mineras en particular) han crecido muy fuerte”, expresó.

Minería

La minería estuvo marcada por una expansión significativa en ingresos, ebitda y utilidades, explicada por mayores precios de los metales y mejoras en eficiencia operativa y control de costos, así como por avances en proyectos que buscan ampliar la producción en el mediano plazo, afirmó la BVL.

San Gabriel (Buenaventura) alcanzó 99% de avance al cierre de 2025, con inicio del ramp-up (aumento en la capacidad) previsto para este trimestre. Este activo será clave para el crecimiento de la producción de oro de la compañía, destacó la BVL.

En tanto, Tía María (Southern) registra 24% de avance al 2025 y estima iniciar operaciones en el 2027; y el proyecto Romina (Volcan) evoluciona según cronograma, con un inicio de operaciones en el tercer trimestre, según la bolsa.

En general, el sector combina resultados financieros sólidos en el corto plazo con proyectos de expansión que apuntan a sostener la producción y la rentabilidad en el largo plazo, lo que respaldaría la continuidad de retornos atractivos para los inversionistas, estimó.

Falen destacó los márgenes operativos de las mineras, que reflejan un entorno positivo de precios y mayor eficiencia en gastos. “Las empresas del sector minero (en general) tienen bajos niveles de apalancamiento y buenos niveles de generación de caja”, añadió.

Sector financiero

El sector financiero se favoreció del crecimiento en colocaciones de préstamos y menores provisiones, que impulsaron su rentabilidad durante el 2025. Los analistas esperan una aceleración del crédito en los siguientes trimestres, con lo que deberían alcanzar una rentabilidad patrimonial superior al 19.5% este año, indicó la BVL.

“El sistema financiero tiene solidez que le ha permitido sacar ventaja, sobre todo considerando que es un mercado bastante concentrado. Eso ha hecho que los principales bancos tengan utilidades muy fuertes”, aseveró Chávez.

Consumo

El sector consumo continúa mostrando resiliencia impulsado tanto por estrategias de crecimiento orgánico como inorgánico orientadas a ganar escala y fortalecer su posición en el mercado, sostiene la bolsa.

Así, afirma que los resultados de Alicorp reflejan mayores gastos operativos vinculados a inversiones estratégicas y campañas de posicionamiento de marcas. Por su lado, InRetail registró otro trimestre sólido catalizado por las divisiones de food retail y pharma.

Perspectivas

Sin embargo, las casas de bolsa proyectan que este año el crecimiento de las utilidades de empresas se desacelerará a 10%, aunque con márgenes sólidos y mayor disciplina financiera.

Falen consideró que las mineras seguirán beneficiándose de altos precios de los metales en el actual trimestre y el sector financiero continuaría en senda de recuperación.

Sin embargo, acotó que los efectos de la guerra en Irán y su eventual expansión se notarían principalmente en el segundo trimestre del año. “El sector minero y financiero van a seguir arrojando buenos resultados, pero consumo un poco menos porque hay bastante nerviosismo por el tema político-electoral”, dijo Jorge Chávez, de Maximixe.

Recursos

El sector construcción muestra señales de estabilidad apoyadas en la demanda de autoconstrucción y gestión operativa más eficiente por parte de las compañías, resalta la BVL. Chávez comentó que, en general, las empresas vinculadas a la demanda interna se benefician de la liberación de fondos de AFP en marcha desde noviembre, pues parte de esos recursos se destina a consumo y autoconstrucción.

Según la información compartida por la BVL, el trío ganador en el cuarto trimestre del 2025, fue Southern Copper (con una utilidad neta de US$ 1,308 millones o S/ 4,398.8 millones al tipo de cambio de cierre del 2025 de S/ 3,363), Cerro Verde (US$ 517 millones o S/ 1,738.67 millones) y Credicorp (S/ 1,625 millones).

