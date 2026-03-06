Esta iniciativa se origina a partir de un pedido presentado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ante la superintendencia, según indica la resolución.

Con ello, propone incorporar a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y a la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), así como a sus respectivos índices bursátiles, el MSCI COLCAP y el S&P IPSA, en la lista de mercados elegibles para la inscripción mediante un proceso simplificado.

A diferencia de la inscripción tradicional –por solicitud de la empresa emisora de valores–, que exige una evaluación previa por parte de la SMV y el cumplimiento de diversos requisitos establecidos en el reglamento, el procedimiento de inscripción automática –por pedido de una bolsa de valores– es más rápido y expeditivo, indicó a Gestión Luis Miguel Garrido, asociado senior del área financiera y corporativa de Rubio Leguía Normand.

Se parte de la premisa de que los mercados incorporados cuentan con estándares de regulación y supervisión no menores a los del peruano, con lo que se busca asegurar calidad, transparencia y liquidez, añadió.

Asimismo, se apela a la existencia de lazos de cooperación entre los reguladores de dichas plazas, dijo.

Acceso

Con la inscripción, que puede realizarse en el Registro Público del Mercado de Valores y/o en la Rueda de Bolsa, el acceso será más simple y eficiente, enfatizó Garrido.

Para las empresas emisoras el beneficio es que sus acciones podrán transarse como si fueran locales y acceder a un mercado más amplio y con mayor liquidez. En cambio, de forma individual, cada bolsa puede resultar menos profunda, agregó.

Según analistas, una empresa extranjera puede inscribirse en el registro público para emitir y potencialmente ofrecer sus valores al público local. No obstante, es la inscripción en rueda de bolsa la que faculta a dichos títulos a negociarse diariamente en el mercado secundario.

Por tanto, el registro del valor no necesariamente conlleva a la cotización del mismo.

Los inversionistas también ganan con un acceso más simple a estos instrumentos, destacó el abogado de Rubio Leguía Normand,. Si bien las SAB (casas de bolsa) ya pueden ofrecer valores extranjeros, el proceso es menos directo, con más pasos, mayores costos y diferencias en horarios, liquidación y aspectos tributarios, detalló.

“Hay una serie de pasos que hoy deben seguir, porque los sistemas no están integrados. Es muy distinto liquidar una acción local que hacerlo con una extranjera en la bolsa local; el proceso tarda más en esta última”, precisó.

Integración de bolsas de Colombia, Chile y Perú arrancaría en 2027.

Integración

Los analistas de bolsa refieren que esta medida se encamina con el proyecto de nuam, que busca interconectar a las plazas bursátiles de Perú, Chile y Colombia.

Estas disposiciones van en línea con el proceso de integración de las bolsas involucradas, lo que no solo implica aspectos operativos, sino también regulatorios, manifestó Luis Miguel Garrido, de Rubio Leguía Normand.

“Para que el mercado funcione desde el día uno como se espera, todas las plazas deben compartir estándares equivalentes”, expresó.

Inicialmente, esta integración regional de bolsas se concretaría este año, empero, a fines del 2025 nuam estimó que sucedería en el 2027.