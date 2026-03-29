Estos son los 12 candidatos que debatirán este lunes 30 de marzo. Foto: ANDINA/Difusión
Estos son los 12 candidatos que debatirán este lunes 30 de marzo. Foto: ANDINA/Difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En esta fecha participarán 12 candidatos, distribuidos en 4 bloques que permitirán exponer sus propuestas ante la ciudadanía.

Cabe precisar que esta segunda fase del ciclo de debates continuará el martes 31 de marzo y culminará el miércoles 1 de abril, con 12 candidatos por cada fecha.

Los temas previstos en esta jornada son: Empleo, desarrollo y emprendimiento; así como Educación, innovación y tecnología.

, y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

LEA TAMBIÉN: JNE programa audiencia donde verá apelación del PTE tras muerte de Napoleón Becerra

Los candidatos del 30 de marzo

  • Carlos Jaico — Perú Moderno
  • George Forsyth — Partido Democrático Somos Perú
  • Álvaro Paz de la Barra — Fe en el Perú
  • Fiorella Molinelli — Alianza Fuerza y Libertad
  • Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde
  • Carlos Espá — Partido SíCreo
  • Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular
  • Walter Chirinos — Partido Político PRIN
  • Ronald Atencio — Alianza Electoral Venceremos
  • Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021
  • Carlos Álvarez — Partido País Para Todos
  • Enrique Valderrama — Partido Aprista Peruano
LEA TAMBIÉN: Desde “bonos” por capturar delincuentes hasta cambios en PNP: propuestas de 3 candidatos

Los bloques del debate

En esta fecha, los 12 candidatos intervendrán en 4 bloques.

Primer bloque: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Los 12 candidatos intervendrán en cuatro grupos. Cada uno con tres postulantes, quienes tendrán un minuto para exponer sus planteamientos, seguido de dos minutos y medio de réplica por los otros miembros de la terna.

Grupo 1

  • Enrique Valderrama
  • Walter Chirinos
  • Fernando Olivera

Grupo 2

  • Carlos Espá
  • Yonhy Lescano
  • Carlos Álvarez

Grupo 3

  • Ronald Atencio
  • Carlos Jaico
  • Álvaro Paz de la Barra

Grupo 4

  • George Forsyth
  • Alex Gonzales
  • Fiorella Molinelli

Segundo bloque: Pregunta ciudadana

, sobre temas distintos a los debatidos previamente.

Tercer bloque: Educación, innovación y tecnología

Los 12 candidatos volverán a organizarse en 4 grupos para exponer sus propuestas sobre educación, innovación y tecnología.

Grupo 1

  • Alex Gonzales
  • Enrique Valderrama
  • Carlos Espá

Grupo 2

  • George Forsyth
  • Yonhy Lescano
  • Ronald Atencio

Grupo 3

  • Álvaro Paz de la Barra
  • Carlos Álvarez
  • Walter Chirinos

Grupo 4

  • Carlos Jaico
  • Fiorella Molinelli
  • Fernando Olivera
LEA TAMBIÉN: JNE inicia en el Callao ronda de debates parlamentarios rumbo a las elecciones 2026

Cuarto bloque: Mensaje final

Cada candidato tendrá un minuto para transmitir su mensaje final a la ciudadanía, según el orden sorteado por el JNE.

Moderadores

Los periodistas que conducirán esta nueva jornada de debates serán Angélica Valdés y Pedro Tenorio, seleccionados por consenso entre las organizaciones políticas.

Debate electoral JNE | Los candidatos asisten al Centro de Convenciones en San Borja, para participar del segundo día de debate electoral de cara a las elecciones presidenciales 2026 Fotos: Hugo Perez / @photo.gec
Debate electoral JNE | Los candidatos asisten al Centro de Convenciones en San Borja, para participar del segundo día de debate electoral de cara a las elecciones presidenciales 2026 Fotos: Hugo Perez / @photo.gec

TE PUEDE INTERESAR

Petroperú: ¿cada vez más cerca la derogatoria del DU que busca su reestructuración?
Semana Santa 2026 generará impacto de US$ 220 millones para la economía
Gobierno destina más de S/ 250 millones para reforzar seguridad

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.