El lunes 30 de marzo se llevará a cabo la segunda jornada de debates de los 35 candidatos presidenciales de cara a las Elecciones 2026. En esta fecha participarán 12 candidatos, distribuidos en 4 bloques que permitirán exponer sus propuestas ante la ciudadanía.

Cabe precisar que esta segunda fase del ciclo de debates continuará el martes 31 de marzo y culminará el miércoles 1 de abril, con 12 candidatos por cada fecha.

Los temas previstos en esta jornada son: Empleo, desarrollo y emprendimiento; así como Educación, innovación y tecnología.

El debate iniciará a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito limeño de San Borja, y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

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Los candidatos del 30 de marzo

Carlos Jaico — Perú Moderno

George Forsyth — Partido Democrático Somos Perú

Álvaro Paz de la Barra — Fe en el Perú

Fiorella Molinelli — Alianza Fuerza y Libertad

Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde

Carlos Espá — Partido SíCreo

Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular

Walter Chirinos — Partido Político PRIN

Ronald Atencio — Alianza Electoral Venceremos

Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021

Carlos Álvarez — Partido País Para Todos

Enrique Valderrama — Partido Aprista Peruano

Los bloques del debate

En esta fecha, los 12 candidatos intervendrán en 4 bloques. Tanto en el bloque 1 como en el bloque 3 habrá interacción entre los postulantes, organizados en 4 ternas.

Primer bloque: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Los 12 candidatos intervendrán en cuatro grupos. Cada uno con tres postulantes, quienes tendrán un minuto para exponer sus planteamientos, seguido de dos minutos y medio de réplica por los otros miembros de la terna.

Grupo 1

Enrique Valderrama

Walter Chirinos

Fernando Olivera

Grupo 2

Carlos Espá

Yonhy Lescano

Carlos Álvarez

Grupo 3

Ronald Atencio

Carlos Jaico

Álvaro Paz de la Barra

Grupo 4

George Forsyth

Alex Gonzales

Fiorella Molinelli

Segundo bloque: Pregunta ciudadana

Cada candidato tendrá un minuto para responder la pregunta planteada por la ciudadanía, a través del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sobre temas distintos a los debatidos previamente.

Tercer bloque: Educación, innovación y tecnología

Los 12 candidatos volverán a organizarse en 4 grupos para exponer sus propuestas sobre educación, innovación y tecnología.

Grupo 1

Alex Gonzales

Enrique Valderrama

Carlos Espá

Grupo 2

George Forsyth

Yonhy Lescano

Ronald Atencio

Grupo 3

Álvaro Paz de la Barra

Carlos Álvarez

Walter Chirinos

Grupo 4

Carlos Jaico

Fiorella Molinelli

Fernando Olivera

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Cuarto bloque: Mensaje final

Cada candidato tendrá un minuto para transmitir su mensaje final a la ciudadanía, según el orden sorteado por el JNE.

Moderadores

Los periodistas que conducirán esta nueva jornada de debates serán Angélica Valdés y Pedro Tenorio, seleccionados por consenso entre las organizaciones políticas.