El lunes 30 de marzo se llevará a cabo la segunda jornada de debates de los 35 candidatos presidenciales de cara a las Elecciones 2026. En esta fecha participarán 12 candidatos, distribuidos en 4 bloques que permitirán exponer sus propuestas ante la ciudadanía.
Cabe precisar que esta segunda fase del ciclo de debates continuará el martes 31 de marzo y culminará el miércoles 1 de abril, con 12 candidatos por cada fecha.
Los temas previstos en esta jornada son: Empleo, desarrollo y emprendimiento; así como Educación, innovación y tecnología.
El debate iniciará a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito limeño de San Borja, y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.
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Los candidatos del 30 de marzo
- Carlos Jaico — Perú Moderno
- George Forsyth — Partido Democrático Somos Perú
- Álvaro Paz de la Barra — Fe en el Perú
- Fiorella Molinelli — Alianza Fuerza y Libertad
- Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde
- Carlos Espá — Partido SíCreo
- Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular
- Walter Chirinos — Partido Político PRIN
- Ronald Atencio — Alianza Electoral Venceremos
- Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021
- Carlos Álvarez — Partido País Para Todos
- Enrique Valderrama — Partido Aprista Peruano
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Los bloques del debate
En esta fecha, los 12 candidatos intervendrán en 4 bloques. Tanto en el bloque 1 como en el bloque 3 habrá interacción entre los postulantes, organizados en 4 ternas.
Primer bloque: Empleo, desarrollo y emprendimiento
Los 12 candidatos intervendrán en cuatro grupos. Cada uno con tres postulantes, quienes tendrán un minuto para exponer sus planteamientos, seguido de dos minutos y medio de réplica por los otros miembros de la terna.
Grupo 1
- Enrique Valderrama
- Walter Chirinos
- Fernando Olivera
Grupo 2
- Carlos Espá
- Yonhy Lescano
- Carlos Álvarez
Grupo 3
- Ronald Atencio
- Carlos Jaico
- Álvaro Paz de la Barra
Grupo 4
- George Forsyth
- Alex Gonzales
- Fiorella Molinelli
Segundo bloque: Pregunta ciudadana
Cada candidato tendrá un minuto para responder la pregunta planteada por la ciudadanía, a través del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sobre temas distintos a los debatidos previamente.
Tercer bloque: Educación, innovación y tecnología
Los 12 candidatos volverán a organizarse en 4 grupos para exponer sus propuestas sobre educación, innovación y tecnología.
Grupo 1
- Alex Gonzales
- Enrique Valderrama
- Carlos Espá
Grupo 2
- George Forsyth
- Yonhy Lescano
- Ronald Atencio
Grupo 3
- Álvaro Paz de la Barra
- Carlos Álvarez
- Walter Chirinos
Grupo 4
- Carlos Jaico
- Fiorella Molinelli
- Fernando Olivera
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Cuarto bloque: Mensaje final
Cada candidato tendrá un minuto para transmitir su mensaje final a la ciudadanía, según el orden sorteado por el JNE.
Moderadores
Los periodistas que conducirán esta nueva jornada de debates serán Angélica Valdés y Pedro Tenorio, seleccionados por consenso entre las organizaciones políticas.