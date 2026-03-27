El Gobierno anunció una inversión superior a S/250 millones para fortalecer la seguridad ciudadana, con la incorporación inmediata de más de 5,600 nuevos efectivos a la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida busca incrementar la presencia policial y mejorar la capacidad de respuesta frente al crimen.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, señaló que los agentes se integrarán a las Fuerzas Integradas de Tareas (FIT), desplegadas para combatir delitos como la extorsión, el sicariato y otras economías ilegales.

LEA TAMBIÉN: Gobierno anuncia ofensiva nacional contra el crimen con metas al 2028

Durante la presentación del plan “Semana Santa 2026”, el Ejecutivo informó además que aprobó una operación de US$150 millones con el Banco Mundial para reforzar la seguridad urbana en Lima Metropolitana.

La estrategia incluye el uso intensivo de tecnología, inteligencia policial y la articulación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

LEA TAMBIÉN: Gobierno autoriza graduación excepcional de más de 5,600 policías: Las razones

Asimismo, se han implementado las FIT en 27 distritos de alta incidencia delictiva en Lima, La Libertad, Piura y Arequipa, con una inversión inicial de S/6 millones, como parte del control territorial.

El Gobierno también informó que desplegará más de 54,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía para garantizar la seguridad en el próximo proceso electoral, así como 50,000 policías durante el operativo por Semana Santa a nivel nacional.