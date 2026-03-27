La estrategia incluye el uso intensivo de tecnología, inteligencia policial y la articulación. (Foto: Andina)
La estrategia incluye el uso intensivo de tecnología, inteligencia policial y la articulación. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno anunció una inversión superior a S/250 millones para fortalecer la , con la incorporación inmediata de más de 5,600 nuevos efectivos a la . La medida busca incrementar la presencia policial y mejorar la capacidad de respuesta frente al crimen.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, señaló que los agentes se integrarán a las Fuerzas Integradas de Tareas (FIT), desplegadas para combatir delitos como la , el sicariato y otras economías ilegales.

LEA TAMBIÉN: Gobierno anuncia ofensiva nacional contra el crimen con metas al 2028

Durante la presentación del plan “Semana Santa 2026”, el Ejecutivo informó además que aprobó una operación de US$150 millones con el Banco Mundial para reforzar la seguridad urbana en Lima Metropolitana.

La estrategia incluye el uso intensivo de tecnología, inteligencia policial y la articulación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, en el marco del .

LEA TAMBIÉN: Gobierno autoriza graduación excepcional de más de 5,600 policías: Las razones

Asimismo, se han implementado las FIT en 27 distritos de alta incidencia delictiva en Lima, La Libertad, Piura y Arequipa, con una inversión inicial de S/6 millones, como parte del control territorial.

El Gobierno también informó que desplegará más de 54,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía para garantizar la seguridad en el próximo proceso electoral, así como 50,000 policías durante el operativo por Semana Santa a nivel nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Jorge Nieto propone derogar las denominadas “leyes pro crimen” para enfrentar la inseguridad
Una crisis que revela nuestra inseguridad energética
Balcázar dijo que pedirá facultades legislativas para luchar contra la inseguridad

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.