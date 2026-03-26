Jorge Nieto Montesinos propuso derogar normas que calificó como “leyes pro crimen”, fortalecer el Ministerio Público y digitalizar el Estado para combatir la corrupción y la inseguridad. Foto: Andina.
Jorge Nieto Montesinos propuso derogar normas que calificó como “leyes pro crimen”, fortalecer el Ministerio Público y digitalizar el Estado para combatir la corrupción y la inseguridad. Foto: Andina.
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El , planteó revisar y derogar un conjunto de normas que calificó como “leyes pro crimen”, al considerar que han terminado favoreciendo a la delincuencia, durante su participación en la .

Durante el bloque de , el exministro señaló que el país no enfrenta un problema por falta de propuestas contra la criminalidad, sino por decisiones políticas que, a su juicio, han debilitado la lucha contra las organizaciones criminales y fortalecido la impunidad.

En ese sentido, cuestionó normas relacionadas con la colaboración eficaz, los procedimientos de allanamiento y los cambios en la tipificación del delito de organización criminal, al considerar que estas medidas han terminado favoreciendo a los delincuentes en lugar de fortalecer la acción de la justicia.

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“Cómo pensar que todas estas leyes han terminado finalmente favoreciendo la delincuencia. Tenemos que revisar, tenemos que evaluar, tenemos que corregir estas cosas y de hecho una propuesta nuestra es derogar este conjunto de leyes llamadas pro crimen para poder enfrentar realmente la situación que tenemos hoy en día”, manifestó durante su intervención.

Asimismo, indicó que el principal obstáculo en la lucha contra la inseguridad es lo que denominó una “coalición por la impunidad” dentro de distintas instancias del Estado, la cual —según afirmó— impediría que las políticas de seguridad tengan resultados reales.

Jorge Nieto Montesinos propuso derogar normas que calificó como “leyes pro crimen”, fortalecer el Ministerio Público y digitalizar el Estado para combatir la corrupción y la inseguridad. Foto: JNE.
Jorge Nieto Montesinos propuso derogar normas que calificó como “leyes pro crimen”, fortalecer el Ministerio Público y digitalizar el Estado para combatir la corrupción y la inseguridad. Foto: JNE.

Nieto también vinculó el incremento de delitos como la extorsión y el sicariato con decisiones políticas adoptadas en los últimos años, y sostuvo que sin cambios en el ámbito político e institucional no será posible reducir la criminalidad de manera sostenida.

Además, remarcó que la lucha contra la delincuencia no debe centrarse únicamente en medidas policiales o militares, sino también en reformas legales e institucionales que permitan enfrentar la impunidad y fortalecer el sistema de justicia.

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Fortalecer el MP y digitalizar el Estado para combatir la corrupción

En el bloque de integridad pública, el sostuvo que la corrupción en el país responde a un “modelo mercantilista” en el que empresas buscan capturar al Estado para obtener rentas mediante decisiones políticas y legales, por lo que consideró que la lucha contra la corrupción debe centrarse en desmontar ese sistema y no solo en sancionar casos individuales.

Asimismo, planteó fortalecer el Ministerio Público para reducir el atraso en las investigaciones por corrupción, dotarlo de recursos y tecnología para acelerar procesos, y avanzar en la digitalización del Estado mediante grandes centros de datos interconectados que permitan procesar información pública, cruzar bases de datos y mejorar la detección de actos de corrupción, además de impulsar la participación ciudadana en la vigilancia del Estado.

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