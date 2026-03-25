En este segundo día de debate electoral en Perú, ad portas de los comicios generales 2026 del 12 de abril, 11 candidatos, de los más de 30 que se postulan, participaron. Fiorella Molinelli, de Fuerza y Libertad, es uno de ellos. ¿Qué dijo la candidata a la presidencia del país?

El primer bloque del debate se centró en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. “[...] para derogar las leyes ‘procrimen’, enfrentar a las economías ilegales, dar muerte civil a los corruptos, tenemos que, primero, eliminar a las mafias del poder, ese ‘pacto’ que debilitó nuestra democracia. Con ello, luego podremos eliminar a las mafias de las calles [...]”, inició con estas declaraciones su participación.

En otro momento, Molinelli cuestionó que se hable de pena de muerte y fusilar en el país cuando el Poder Judicial -consideró- “es incapaz de agarrar extorsionadores, violadores o deudores de alimentos”. Además, también opinó en contra de que las autoridades se trasladen con escoltas, mientras que “a bodegueros, transportistas, artistas los matan”.

El primer bloque del debate se centró en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. (Foto: Andina)

En este contexto, mencionó que, en un eventual Gobierno de Fuerza y Libertad, tendría en los 100 primeros días una nueva Policía de Investigación del Perú.

Molinelli también declaró que tendría, si llega al poder, un “control migratorio real”. “Yo misma expulsaré a los extranjeros ilegales. Perú no es el ‘patio trasero’ de ningún país vecino”.

Ofreció que, de ser presidenta, en no más de 90 días, con ayuda de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), capturaría a Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia y líder de Perú Libre, y Juan Silva, exministro de Transportes durante el Gobierno de Pedro Castillo, “para mostrar que la autoridad ha vuelto”.

Minería ilegal

Ante la pregunta sobre la minería ilegal, Molinelli especificó que es necesario tener trazabilidad financiera y operativa de las mafias del oro, así como “presencia real del Estado; penas efectivas y cadena perpetua para mineros ilegales”.

Agregó otras medidas contra este flagelo: "Policía meritocrática, capacitada, profesional y con logística e inteligencia real; un comando unificado que actúe en la zona con Fuerzas Armadas y Policía para recuperar el territorio; un Poder Judicial autónomo con jueces titulares y no ‘a la carta’; y cárceles de máxima seguridad para no menos de 20 mil presos con alta tecnología y aislamiento de cabecillas".