El alcalde de Surco, Carlos Bruce, anunció que a partir de este jueves 21 de marzo los serenos de su distrtrito usaran armas no letales para reforzar seguridad ciudadana.

El burgoamaestre informó que ya adquirieron 20 pistolas paralizadoras junto con 20 bodycams para el serenazgo del distrito.

En diálogo con canal N, precisó que las cámaras registran audio e imagen en un rango de 180 grados durante las intervenciones de los agentes.

Inicio de patrullaje con pistolas paralizadoras en Surco

Carlos Bruce señaló que se trata de una primera etapa en la implementación del uso de estos dispositivos, pues en un plazo de 30 días, un total de 130 agentes de serenazgo contará con pistolas paralizadoras. Lo que permitirá ampliar la cobertura del patrullaje en el distrito.

También afirmó que Surco es el primer municipio en implementar este tipo de equipamiento para sus agentes.

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Carlos Bruce explicó que los serenos reciben capacitación sobre el uso adecuado de estas armas. Indicó que no deben emplearse frente a personas con armas de fuego. Foto: MML.

Para delitos urbanos en Surco

Carlos Bruce explicó que los serenos reciben capacitación sobre el uso adecuado de estas armas. Indicó que no deben emplearse frente a personas con armas de fuego.

Señaló que están destinadas a enfrentar delitos urbanos como robos, hurtos o situaciones de alteración del orden. Asimismo, precisó que no están orientadas a combatir crimen organizado o sicariato.

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