El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo hoy una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, con el objetivo de coordinar acciones frente a la inseguridad ciudadana, dar continuidad a las medidas que venía ejecutando el Gobierno central con la Municipalidad de Lima y plantear medidas estructurales para enfrentar la criminalidad en la capital.

Como resultado del encuentro, se acordó que el próximo lunes 23 de marzo, el burgomaestre acompañado de representantes de gremios de transportistas y asociaciones de empresarios de Gamarra, Mesa Redonda, Las Malvinas, y el Triángulo Grau, sostendrán un nuevo encuentro con el titular de la PCM, para presentar formalmente una agenda común en materia de seguridad.

Estas propuestas incluyen la creación de la Guardia Municipal Metropolitana y la implementación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, iniciativas impulsadas por la Municipalidad de Lima y respaldadas por los cinco gremios, que ayer suscribieron un acta conjunta a favor de estas medidas.

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“Hay muy buena disposición del premier. Ha visto con muy buenos ojos las propuestas que yo he traído y que seguramente van a ser ratificadas por los gremios que han respaldado de manera unánime la postura de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, señaló Reggiardo.

Renzo Reggiardo remarcó la importancia de incorporar la voz de los actores económicos en la toma de decisiones. (Foto: Andina)

Los gremios tienen mucho que decir

En ese sentido,Reggiardo remarcó la importancia de incorporar la voz de los actores económicos en la toma de decisiones. “Los gremios tienen mucho que decir. Ellos están siendo afectados por la falta de claridad de las autoridades en la lucha contra la criminalidad. Venimos a aportar”, remarcó.

Entre las principales iniciativas planteadas por el alcalde de Lima se encuentra la creación de la Guardia Municipal Metropolitana, así como la implementación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, liderada por un zar, que articule el trabajo entre distintas instituciones del Estado.

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El burgomaestre explicó que esta instancia permitiría coordinar acciones con la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre otras entidades. “Lo que se necesita es una instancia del más alto nivel que articule con todos los sectores y que rinda cuentas cada cierto tiempo a la población sobre los resultados en seguridad”, precisó.

Sobre la Guardia Municipal Metropolitana, se proyecta la creación de un cuerpo de seguridad municipal más profesional que el serenazgo, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en la capital. Este grupo estaría encargado de patrullar espacios públicos, apoyar en el control del orden urbano y actuar frente a delitos menores, trabajando de manera complementaria con la Policía Nacional del Perú.

“La Guardia Municipal Metropolitana podría cumplir la labor del control del tránsito para liberar alrededor de 5,000 o 6,000 policías, para que estos efectivos puedan realizar un mejor trabajo frente a la criminalidad, extorsionadores y delitos severos. Esto es un aporte. Aquí no se trata de quitar atribuciones de ninguna manera”, afirmó el burgomaestre.

Serenazgo fortalecido con nuevas herramientas

El burgomaestre reiteró que la Municipalidad de Lima se encuentra próxima a incorporar 200 armas no letales para fortalecer la labor del serenazgo, como parte de su estrategia de seguridad preventiva.

“Esperamos que en las próximas semanas ya podamos estar en circulación con estas armas no letales. Somos la única institución del Estado que ha capacitado a nuestros serenos para su utilización, por lo que estamos listos para operarlas inmediatamente”, sostuvo.