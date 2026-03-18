El alcalde Renzo Reggiardo, anunció que la Municipalidad de Lima iniciará el proceso de adquisición de pistolas de descarga eléctrica destinadas al personal de serenazgo.

La medida se dio a conocer luego de que el Ministerio del Interior aprobara las “Características de los medios de defensa a emplearse por el personal de serenazgo municipal”, normativa que permite incorporar dispositivos no letales como parte de las acciones para fortalecer la seguridad ciudadana.

“Voy a ser el primero en comprar estas armas no letales. Tengo el presupuesto y todo listo para iniciar el proceso. Lo que hemos venido haciendo es capacitar a todo el personal de serenazgo. Esto muy pronto estará al servicio de la población”, señaló en declaraciones a la prensa.

El burgomaestre precisó que la implementación se realizará de manera progresiva y que ya se definió una primera etapa de equipamiento. “Hemos dimensionado inicialmente la compra de 200 armas no letales para los miembros de serenazgo, pero también ampliaremos presupuesto para ir incrementando este número”, afirmó.

“Hemos dimensionado inicialmente la compra de 200 armas no letales para los miembros de serenazgo, pero también ampliaremos presupuesto para ir incrementando este número”, afirmó el alcalde de Lima. Foto: MML

Ya compraron cámaras corporales (bodycams)

Además, indicó que las cámaras corporales (bodycams) para el serenazgo ya fueron adquiridas y permitirán supervisar las intervenciones del personal. “Estos equipos garantizarán transparencia y permitirán verificar que las intervenciones con armas no letales se realicen conforme a los protocolos establecidos”, señaló.

Renzo Reggiardo agradeció al Gobierno central por aprobar el reglamento que permitirá a los municipios incorporar este tipo de herramientas. “En la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) reiteré este pedido y el Gobierno se ha dado cuenta de que es necesario”, sostuvo.

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El alcalde precisó además que estos dispositivos no deben compararse con armas de fuego. “Con la próxima creación de una Guardia Municipal Metropolitana capacitada e instruida, el uso de armas no letales como las pistolas eléctricas viene a ser un paso previo”, explicó.