Este martes, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a José Mercedes Zapata Morante como el nuevo ministro del Ministerio del interior (Mininter), quien se une al gabinete de Luis Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de Ministros. Ingreso en reemplazo de Hugo Alberto Begazo de Bedoya.

Zapata Morante se desempeñaba como Viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública.

El nuevo ministros es general en retiro de la Policía Nacional del Perú, con 37 años de servicio efectivo dedicados a la seguridad ciudadana, el orden interno y la gestión estratégica policial. Cuenta con experiencia en conducción operativa, planificación estratégica y dirección de macro regiones policiales, respaldada por una sólida formación académica en políticas públicas, gobernabilidad y gestión pública.

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Fue Jefe de la Región Policial Lima, Jefe de las Macro Regiones Policiales de Loreto y Ayacucho, Director de Seguridad Ciudadana de la PNP, Director de Inspecciones de la Inspectoría General y Jefe del Estado Mayor General PNP.

Asimismo, cuenta con experiencia en gobiernos locales, donde se desempeñó como Gerente de Seguridad Ciudadana, liderando la articulación entre la Policía Nacional, los gobiernos subnacionales y la comunidad para el fortalecimiento de la prevención del delito y la gestión territorial de la seguridad.

Es Magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Administración y Ciencias Policiales; y en Gobernabilidad, además de especializaciones en planeamiento estratégico, gestión de indicadores, contrataciones públicas, inversión pública y seguridad pública.

El presidente José María Balcázar tomó juramento a su nuevo premier, Luis Arroyo, y a su nuevo gabinete ministerial. Foto: Presidencia.

Presidente José Balcázar tomó juramento a nuevo Gabinete liderado por Luis Arroyo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Ha realizado estudios de especialización en el extranjero en planeamiento y gestión estratégica de la seguridad pública en la Universidad Complutense de Madrid (España) y en operaciones conjuntas en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (Estados Unidos).

Fue condecorado con la “Medalla al Defensor de la Democracia”, en el grado de Caballero, mediante Resolución Suprema N.° 083-2025-PCM, en el año 2025, durante el Gobierno de .