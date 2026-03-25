Carlos Espá busca la presidencia del país con SíCreo. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El candidato presidencial de SíCreo, Carlos Espá, anunció la implementación de un cambio en la política penitencia en el país con diversos ejes, entre ellos que el sector privado se encarga de la videovigilancia de las cárceles.

“Estamos planteando un cambio en la política penitenciaria del país. Está la creación de seis penales de máxima seguridad en lugares reconditos, el desarraigo de líderes criminales y la privatización de la videovigilancia para los reos y el personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE)“, sostuvo Espá, la noche de este martes 24 de marzo, durante la segunda jornada de debates, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Espá calificó la actualidad del país como una situación crítica donde, “lamentablemente, el mundo está al revés”.

“El Estado aplica mano dura con los trabajadores, con los taxistas y mototaxistas. Esto, en lugar de poner una mano que acompañe a la formalización. Hay mano blanda para los cabecillas de las organizaciones criminales”, anotó.

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