El candidato a la presidencia Jorge Nieto, del partido Buen Gobierno, indicó que se requiere la digitalización del Estado a fin de brindar servicios más eficientes para la ciudadanía, a partir del “procesamiento de millones de datos en apenas segundos”.

“Necesitamos, para que todo se haga posible, transformar la calidad del Estado. Necesitamos digitalizar el Estado peruano al 100%. Eso permitirá tener un Estado más eficiente con conocimiento pleno de los procesos”, mencionó durante el Foro de Candidatos a la Presidencia organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desarrollado en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias y transmitido por Gestión y los medios del Grupo El Comercio.

En materia de educación, cuestionó que no se utilice el total de la red dorsal de fibra óptica para reducir las brechas de conectividad, en la cual “gastamos US$ 2,400 millones y apenas usamos el 7%”.

“En zonas alejadas la oferta de internet es una mentira”, mencionó Nieto, quien lamentó que cuando se ordenan clases virtuales “se condena a niños en muchas partes del país a ninguna clase”.

Para dicho fin, propone usar “nuevas tecnologías” las cuales no reemplazarán a los maestros, pero sí complementarán sus roles.

Mientras que en seguridad nacional, se mostró a favor de formar una comisión de élite para combatir a la delincuencia, a la par de una reorganización de la Policía Nacional del Perú.

Candidato Jorge Nieto Montesinos, del partido Buen Gobierno. Foto Violeta Ayasta/@photo.gec