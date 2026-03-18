Jorge Nieto: “Necesitamos digitalizar el Estado peruano al 100% eso permitirá tener un estado más eficiente”. Foto: GEC
Jorge Nieto: “Necesitamos digitalizar el Estado peruano al 100% eso permitirá tener un estado más eficiente”. Foto: GEC
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, indicó que se requiere la digitalización del Estado a fin de brindar servicios más eficientes para la ciudadanía, a partir del “procesamiento de millones de datos en apenas segundos”.

“Necesitamos, para que todo se haga posible, transformar la calidad del Estado. Necesitamos digitalizar el Estado peruano al 100%. Eso permitirá tener un Estado más eficiente con conocimiento pleno de los procesos”, mencionó durante el Foro

En materia de educación, cuestionó que no se utilice el total de la red dorsal de fibra óptica para reducir las brechas de conectividad, en la cual “gastamos US$ 2,400 millones y apenas usamos el 7%”.

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“En zonas alejadas la oferta de internet es una mentira”, mencionó Nieto, quien lamentó que cuando se ordenan clases virtuales “se condena a niños en muchas partes del país a ninguna clase”.

Para dicho fin, propone usar

Mientras que en seguridad nacional, se mostró a favor de formar una comisión de élite para combatir a la delincuencia, a la par de una reorganización de la Policía Nacional del Perú.

Candidato Jorge Nieto Montesinos, del partido Buen Gobierno. Foto Violeta Ayasta/@photo.gec
Candidato Jorge Nieto Montesinos, del partido Buen Gobierno. Foto Violeta Ayasta/@photo.gec
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Y, en pro de la transparencia, garantizó que el presidente asumirá un rol activo y “todos los días a las siete de la mañana en palacio de gobierno, el jefe de la policía, el ministro del interior, los jefes que sean necesarios y los ministros que sean necesarios (…) tienen que estar rindiendo cuentas en palacio de gobierno”.

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