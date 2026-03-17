Este martes 17 de marzo se celebra el Foro de Candidatos a la Presidencia, organizado por la Unión de Gremios Empresariales Unidos por el Perú en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias, y el cual es transmitido por los medios del Grupo El Comercio.

Durante el segundo bloque, participaron los siguientes aspirantes al Palacio de Gobierno:

José Williams (Avanza País)

El candidato Williams Zapata —quien también es congresista— propuso elevar durante su período en un 20% el nivel satisfactorio del logro educativo mediante el fomento de programas de ciencias, matemáticas, lectura y herramientas digitales, para lo cual priorizaría el presupuesto del sector educativo.

Mientras que en materia de seguridad ciudadana, resaltó que se necesita “mano firme” para que todas las autoridades, de manera articulada, “aborden el problema”.

En esa línea, planteó la creación de una Guardia Nacional y una Policía de Investigación, las que dependerían de una sola autoridad. Por ejemplo, la Guardia Nacional se dedicaría a las comisarías, fronteras, orden territorial y público, mientras que la Policía de Investigación, combatirá con inteligencia y rastreo las rutas del delito.

En cuanto a la minería, se considera que es necesario un nuevo código minero para “regular el funcionamiento de la pequeña, mediana y gran minería”, además de diversificar la matriz energética, incluyendo la energía eólica, solar y otras fuentes hidroeléctricas.

Williams planteó la necesidad de desarrollar un nuevo código minero para ordenar y sistematizar la normativa vigente en el país. Foto: Antonio Megarejo / GEC.

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

El discurso de Caller estuvo más dirigido a criticar a la clase política actual, especialmente al Congreso, a quienes atribuye el estado actual en el que se encuentra sumido el país. “La patria se defiende con acciones, no con versos”, dijo en referencia a José Williams.

Reconoció la importancia de implementar idiomas como el inglés y lenguas originarias en la formación académica y como puentes de integración, mas no aclaró cómo materializaría estos planes; sin embargo, insistió en que “quien no conoce, no ama”, y por culpa de “presidentes corruptos”, se tiene “podrida a la administración pública”.

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Por otro lado, en seguridad propone que las Fuerzas Armadas estén al mando de la Policía Nacional del Perú; y sobre la pequeña empresa, está a favor de elevar el crédito mype con “unos S/ 5,200 millones del presupuesto nacional a través del Banco de la Nación a tasas menores del 5%”.

Mesías Guevara (Partido Morado)

Guevara marcó distancia de otros líderes del Partido Morado, e indicó que en esta etapa “no se corren” y “no somos tibios”, por lo que apuntó también hacia “el pacto mafioso del Congreso que dicta leyes que favorecen a criminales y economías mercantilistas”.

No obstante, viró su discurso hacia propuestas enfocadas a emprendedores, para quienes garantizó “un clima social adecuado para que inviertan con seguridad, sin miedo”.

Guevara, líder del Partido Morado, resaltó que se necesita conectividad, tanto en infraestructura aérea, marítima y fluvial, así como digital, para que Perú repunte como un eje turístico regional “más allá de Machu Picchu”.

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

El exalcalde de La Molina llamó la atención por su frontalidad para atacar al crimen organizado, y propuso la creación de un “grupo de captura y aniquilamiento porque las bandas criminales no merecen derechos”. Paz de la Barra advirtió que no le importan las denuncias que reciba “por algunas ONG”.

Además, en términos de educación, es entusiasta de brindar un bono en ciencia, tecnología e innovación hasta por S/ 50,000 no reembolsables.

Yohny Lescano (Partido Político Cooperación Popular)

El excongresista Yohny Lescano priorizó industrializar el área rural, a través del fortalecimiento de actividades esenciales e infraestructura.

“Con la infraestructura que tiene el Perú destrozada, nos puede llevar a una buena posición en el desarrollo productivo”, indicó.

Según Lescano, al tener materia como quinua, papa, cacao y café, la industrialización peruana puede abrir más horizontes de mercado.

En este apartado, reconoció la labor de la industria peruana y condenó que “el Estado no se comprometa”, debido al “mal endémico” en la Presidencia, Congreso y otros poderes.

Lescano propone la industrialización rural. Foto: GEC

Mientras que en materia de seguridad ciudadana, apuntó a reorganizar la Policía Nacional del Perú porque “está infiltrada por una serie de criminales”.

“Ladrón que cae en la calle, ya no sale. Ahora sale a la hora. Se tiene que hacer una reforma procesal”, dijo.

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Massé Fernández denunció la “ausencia de institucionalidad” en los cargos públicos, y coincidió en que “no se necesitan promesas”, sino “trabajar en equipo y ser empáticos”.

En esa línea, cuestionó a “la casta política” por no acudir al sepelio del candidato Napoleón Becerra, particularmente, al resto de aspirantes presidenciales en estas elecciones generales del 2026.

Su mensaje se enfocó más en materia de salud. Advirtió que de los 95,000 poblados rurales, apenas hay 4,000 postas con médicos. “Hay una falta de realidad. Un divorcio entre las autoridades y lo que realmente le falta al Perú”.

En esa línea, resaltó que se necesitan líderes del calibre de Julio Velarde en el BCRP, pero enfocados en medicina, educación y agricultura y así “el país estaría sano, boyante y rebozante”.