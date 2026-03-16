Recientemente, el presidente de la República, José María Balcázar, fue captado en un encuentro fuera de Palacio de Gobierno y fuera del registro de reuniones oficiales.
En imágenes mostradas por Perú21, se ve al mandatario sosteniendo una charla y tomando desayuno en un conocido local en Lince, con dos personas con las cuales se reunió por aproximadamente una hora.
Las suspicacias saltaron ante los los antecedentes de presidentes como Pedro Castillo, que sostenía reuniones en Sarratea o José Jerí, que fue captado reuniéndose con empresarios chinos en un chifa en San Borja.
“No es clandestino que esté en un sitio donde va a tomar un té, abiertamente eso no es clandestino, está en la calle cómo va a estar registrado en Palacio”, sostuvo el ministro de Defensa, Luis Arroyo.
De similar postura fue la la premier Denisse Miralles quien subrayó que Balcázar no se escondió ni vistió una capucha.
“No los conozco ( a las personas con quien se reunió el mandatario). Yo entiendo que el presidente ha ido a tomar desayuno con alguien que conoce en un lugar público. No tiene capucha ni ningún tema que haga pensar que se está escondiendo. Me parece que, seguro, en su momento, le pueden preguntar y puede responder al respecto“, expresó.
La presidenta del Consejo de Ministros indicó que a diferencia de otros mandatarios, José María Balcázar no reside en Palacio de Gobierno. En consecuencia: “Él va en la mañana muy temprano, se retira en la noche. Me imagino que después de ahí habrá tomado la decisión. Es un día domingo. No hemos intercambiado mayor detalle al respecto“.
En tanto, el el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro sostuvo que “una cosa es estar escondido, ocultando una reunión. Y otra cosa es que yo pueda tomarme un café con un amigo. Pero si yo estoy escondido, camuflado, es una cosa diferente“.