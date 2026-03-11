La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, inició la ronda de conversaciones con las distintas bancadas del Congreso, como paso previo al pedido de voto de confianza.

La primera reunión programada fue con Acción Popular. Miralles precisó que en los próximos días hará lo mismo con las demás bancadas y congresistas no agrupados.

“Tenemos programaciones también en esta semana. Vamos a tratar de cerrar esta semana con todos los grupos políticos”, dijo durante una conferencia de prensa.

Miralles expresó su confianza en que el Congreso otorgue el voto de confianza y señaló que, aunque algunos han adelantado opinión, esperan convencerlos mostrando el trabajo del Ejecutivo.

“Confiamos en que cuando vean el trabajo que se está realizando y lo importante que es que nuestro país necesita estabilidad, nos den ese voto (de confianza)”, precisó.

Finalmente, añadió que el objetivo es dejar un país ordenado para que el próximo gobierno, sea quien sea el ganador de las elecciones, se pueda empezar a trabajar de inmediato y no partiendo desde la resolución de problemas.