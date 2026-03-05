El Poder Ejecutivo de Perú aún evalúa llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) aquellas leyes que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal, así lo confirmó la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

La idea de presentar una acción de inconstitucionalidad ante el TC para evitar la aplicación de normas aprobadas por el Congreso de la República que tienen impacto en el gasto público había sido planteada por Miralles a fines del 2025, cuando se desempeñaba como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En ese momento, la iniciativa se coordinaba con la PCM de Ernesto Álvarez. Ahora que Miralles es la primera ministra, aseguró, continuarán con este objetivo. Por ello, indicó que viene analizando la estrategia que ya se venía armando desde la gestión anterior.

La titular de la PCM explicó que, debido a la coyuntura -con emergencias como el fenómeno de El Niño y la deflagración de gas natural- la definición sobre las normas específicas aún no está cerrada.

“ Estamos revisando el estudio y la estrategia que había analizado el anterior premier […] Espero que la otra semana pueda darle una respuesta más certera respecto a las normas ”, comentó a Gestión.

El Gobierno evalúa la estrategia legal para impugnar leyes que afectarían el gasto público. (Imagen: Andina)

La presidenta de PCM añadió que, más allá de los trámites formales, ya se han iniciado coordinaciones institucionales.

“ Ayer me reuní con la presidenta del Tribunal Constitucional. Lo hemos conversado brevemente, pero hemos quedado -por las emergencias que tenemos ahora y que necesitan nuestra rápida atención- que la otra semana vamos a tener una reunión para revisar esa estrategia ”, declaró.

Cabe indicar que, según declaraciones previas, además de la acción de inconstitucionalidad ante el TC, se estaba buscando diálogo con sindicatos para proponerles la aplicación de las leyes de gasto aprobadas por el Congreso de la República manera gradual y con periodos de gracia.