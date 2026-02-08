El Poder Ejecutivo de Perú aún mantiene en sus planes la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para evitar la aplicación de una norma que generaría mayor gasto al Estado. Pero esa no es la única estrategia que se aplicará, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La titular del MEF, Denisse Miralles, informó que se están evaluando las normas que ya han sido aprobadas por el Congreso de la República y cuyos beneficios son reclamados por diversas organizaciones sindicales para buscar una aplicación gradual .

“De las normas aprobadas, en algunas de ellas estamos buscando fórmulas que las hagan aplicables, reduciendo el impacto que se tiene a la caja fiscal, dándole más gradualidad, una especie de periodo de gracia y de esa manera reducir este impacto”, explicó en RPP.

Para esto, la ministra indicó que se está dialogando con los sindicatos y se plantearán proyectos de ley que se presentarán apenas se abra la legislatura en el Congreso.

Miralles afirmó que entiende los motivos por los que el Legislativo termina aprobando estas medidas pues son parte de los reclamos de la población. Por ello, tras sostener reuniones con los congresistas, aseguró que se observa la necesidad de generar marcos que hagan viable las normas aprobadas.

“Lo que estamos aportando es un diálogo directo para permitir hacer viables estas normativas. No veo ningún [que se genere] espacio de enfrentamiento porque veo total receptividad de los congresistas de las comisiones involucradas para buscar una salida porque también estamos ingresando a una nueva gestión este año”, comentó.

En cuanto a la norma que se enviará al TC, la ministra indicó que esta será precisada por el premier. El objetivo es que el TC aclare la interpretación errónea que se ha dado a sus sentencias sobre si el Parlamento tiene o no iniciativa de gasto.