El aumento de sueldos en el sector público volvió al centro del debate laboral y fiscal. Las principales confederaciones de trabajadores estatales presentaron ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) un proyecto de Convenio Colectivo Centralizado 2026–2027, que plantea incrementos remunerativos, nuevos beneficios económicos y modificaciones estructurales al régimen laboral del Estado, con efectos principalmente a partir de enero de 2027.

El pliego sindical, presentado por CTE Perú, Unasse, Conasep y CUT Estatales, se discute en el marco de la Ley Nº 31188 de negociación colectiva en el sector estatal y tendría alcance nacional, aplicable a los tres niveles de gobierno y a los trabajadores de los regímenes del Decreto Legislativo 276, 728, 1057 (Contrato administrativo de servicios, CAS), Servir y carreras especiales.

Sindicatos estatales plantean aumento salarial y cambios clave en el empleo público| Foto: difusión

Incremento salarial general y aguinaldos

El eje central del proyecto es el incremento remunerativo mensual de S/ 700 para todos los servidores públicos, sin distinción de régimen laboral, a partir del 1 de enero de 2027.

La propuesta establece que el aumento tendría carácter permanente y alcance general.

Adicionalmente, el pliego plantea el otorgamiento de aguinaldos en los meses de julio y diciembre, equivalentes a una remuneración o ingreso total, según el régimen laboral, más un 9% adicional como bonificación extraordinaria, también desde el ejercicio fiscal 2027.

Bono extraordinario y reconocimiento por años de servicio

El proyecto incorpora un bono extraordinario por única vez, a pagarse en enero de 2027, cuyo monto sería escalonado e inversamente proporcional al nivel de ingresos.

De acuerdo con la propuesta, el bono alcanzaría hasta S/ 2,500 para quienes perciban ingresos mensuales de hasta S/ 4,000 y disminuiría progresivamente para los tramos superiores.

También se considera una asignación por años de servicio como reconocimiento a la trayectoria laboral en el Estado. Este beneficio podría llegar hasta cinco ingresos totales al cumplir 40 años de servicios y se haría efectivo también a partir de 2027.

CTS, CAFAE y beneficios económicos pendientes

En materia de compensaciones, el proyecto propone elevar la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) al 100% de los ingresos totales para los trabajadores de los regímenes 276, 29709 y CAS.

Para el régimen 728, se incluye la regularización de los depósitos de CTS correspondientes al periodo mayo de 2014 – octubre de 2015, con intereses, a ser financiados con cargo a los presupuestos institucionales de cada entidad.

Para el personal del régimen 276, el pliego plantea además un incremento del incentivo CAFAE y la incorporación parcial de este beneficio al Monto Único Consolidado (MUC), lo que tendría efectos permanentes sobre la estructura remunerativa.

CAS: reconocimiento del vínculo indefinido

Uno de los puntos de mayor impacto laboral es el reconocimiento de la naturaleza indefinida del vínculo laboral de los trabajadores contratados bajo el Decreto Legislativo N° 1057 (CAS) que desempeñen funciones permanentes y cuenten con al menos un año continuo de servicios.

La propuesta establece, además, que estos trabajadores no podrían ser cesados por causal presupuestaria, salvo por causa justa debidamente acreditada, lo que supone un cambio sustantivo respecto al carácter temporal que históricamente ha caracterizado a este régimen.

Asignación familiar, escolaridad y otros beneficios

El convenio también plantea una asignación familiar de naturaleza remunerativa: equivalente al 10% del MUC para los trabajadores del régimen 276 y al 10% de la Remuneración Mínima Vital para el régimen 728.

En paralelo, se propone extender el beneficio de escolaridad a los trabajadores CAS.

Otros beneficios incluidos en el pliego son el Seguro Vida Ley para los regímenes 276, 1057 y 29709; el pago de vacaciones no gozadas con indemnización adicional; una bonificación del 20% por zona de frontera o menor desarrollo; y un permiso personal compensable de hasta 48 horas al año.

Cambios estructurales y compromisos normativos

Más allá de los aspectos económicos, el proyecto incorpora medidas de alcance estructural. Entre ellas, destaca la ampliación voluntaria de la edad límite de permanencia en el servicio hasta los 75 años, el reconocimiento de una pensión mínima no menor a S/ 1,500 al momento del cese y la promoción excepcional y nombramientos en el régimen 276.

Uno de los puntos más sensibles del pliego es la propuesta de derogatoria de la Ley del Servicio Civil (Ley Servir), planteando la conformación de una mesa técnica para elaborar una normativa alternativa.

Asimismo, el Ejecutivo se comprometería a presentar proyectos de ley orientados a una política integral de ingresos del sector público y al reconocimiento de derechos económicos de trabajadores reincorporados.

Negociación en curso y debate fiscal

El documento precisa que el contenido del pliego no es vinculante mientras no concluya el proceso de negociación colectiva y se cuente con los informes técnicos y la habilitación presupuestal correspondiente.

Sin embargo, de prosperar en los términos planteados, el convenio colectivo centralizado podría representar uno de los mayores cambios salariales y laborales en el sector público de los últimos años, tanto por su impacto fiscal como por las modificaciones estructurales que propone en el empleo estatal.