El Gobierno de Colombia anunció este lunes un incremento histórico del 23.7% en el salario mínimo, que para 2026 se ubicará en dos millones de pesos mensuales (alrededor de S/ 1,720 o US$ 535), incluido el subsidio de transporte, informó el presidente Gustavo Petro.

En una alocución, el mandatario precisó que el salario mínimo vital familiar quedará en 1 746 882 pesos (unos US$ 468), lo que representa un aumento de 22.7% frente al nivel vigente, al que se suma un auxilio de transporte cercano a los 250 000 pesos (unos US$ 67), completando así los dos millones de pesos.

Posteriormente, el Ministerio de Trabajo ajustó las cifras y detalló que el salario mínimo para 2026 será de 1 750 905 pesos, mientras que el subsidio de transporte ascenderá a 249 095 pesos, valores que en conjunto alcanzan el monto anunciado por el Ejecutivo.

El mayor aumento del salario mínimo en Colombia

Según explicó el mandatario Gustavo Petro, el incremento no se definió únicamente con base en variables tradicionales como la inflación y la productividad, sino también considerando otros factores orientados a garantizar mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias.

“Con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad”, sostuvo el presidente, quien reconoció que la medida podría generar presiones inflacionarias, aunque afirmó que, de acuerdo con el economista italiano Piero Sraffa, la inflación responde a una disputa por la democratización de la riqueza.

El aumento del salario mínimo, incluido el auxilio de transporte, fue establecido de forma unilateral por el Gobierno , luego de que no prosperaran las negociaciones tripartitas entre el Ejecutivo, los empresarios y los sindicatos.

“De ahora en adelante que Colombia hable no solo de salario mínimo, sino de un salario mínimo vital familiar, y así hicimos las cuentas”, remarcó Petro, quien incluso citó la encíclica Rerum Novarum, promulgada en 1891 por el papa León XIII, como parte del sustento conceptual de la decisión.

Críticas empresariales

El ajuste superó ampliamente las proyecciones de gremios empresariales y analistas económicos, que venían advirtiendo sobre los posibles efectos adversos del incremento en la inflación y en el poder adquisitivo, debido a la indexación de precios y tarifas al salario mínimo.

En un comunicado, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, advirtió que la decisión genera “grandes riesgos para los hogares y la economía”, especialmente por su impacto en la inflación, los precios de bienes y servicios, el empleo y las finanzas públicas.

El dirigente añadió que la inflación es una de las variables que más afecta a los sectores vulnerables y señaló que, en un contexto de “emergencia económica”, cada aumento de 1% en el salario mínimo implicaría un gasto público adicional de 400 000 millones de pesos (unos US$ 107 000 millones).

En la misma línea, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, sostuvo que un aumento del salario mínimo muy por encima de la inflación —estimada en torno al 5%— podría tener efectos negativos sobre el empleo.

“Este acto irresponsable que ha cometido el gobierno nacional, de subir desorbitadamente el salario mínimo sin antecedentes, muchas veces más que la inflación, va a traer consecuencias gravísimas para la economía y para los propios trabajadores que se van a ver amenazados por los altos costos de esos empleos”, advirtió el representante del gremio comercial.

