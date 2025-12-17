La bandera colombiana ilumina la Torre Colpatria en Bogotá, Colombia, el miércoles 20 de julio de 2022. Fotógrafo: Andrés Cardona/Bloomberg
Fitch Ratings rebajó la calificación de crédito de Colombia un escalón más dentro del territorio basura, citando déficits fiscales persistentemente elevados que incrementarán la carga de deuda del país.

