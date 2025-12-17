La calificadora ubicó la nota soberana de Colombia en su nivel BB, desde BB+, con perspectiva estable. En un comunicado, puso en duda que un cambio de liderazgo tras la elección presidencial del próximo año mejore el deteriorado panorama fiscal del país.

“Fitch espera que la falta de un ancla fiscal creíble, el aumento de las rigideces del gasto y las posibles limitaciones políticas para implementar medidas de aumento de ingresos dificulten las perspectivas de consolidación fiscal después de la elección de 2026, independiente del resultado”, señaló el comunicado.

Fitch estima que el gasto primario aumentará 13% para fines de 2025 y llevará el déficit primario a 2.9% del PBI.

Colombia perdió el de grado de inversión en 2021 después de las rebajas de Fitch y S&P. Desde entonces, los niveles de deuda se han mantenido elevados y la regla fiscal que limitaba el gasto del gobierno fue suspendida. En marzo pasado, Fitch recortó la perspectiva de la calificación del país a negativa.

La última rebaja no sorprende, afirma Andrés Pardo, estratega jefe para América Latina en XP Investments. “El déficit primario de este año será mucho mayor y el del próximo año será aún más alto”, dijo. “La trayectoria de deuda del país se alejará más de los niveles de países con calificaciones similares. Sin recortes de gasto o compromisos creíbles, todo seguirá deteriorándose”.

El gobierno enfrenta mayores restricciones presupuestarias después de que el Congreso rechazó un proyecto tributario que buscaba recaudar 16 billones de pesos (US$ 4,200 millones) en ingresos para el próximo año.

La administración del presidente saliente Gustavo Petro actualizó el martes algunas de sus estimaciones macroeconómicas, incluidas las del déficit fiscal, que ahora se proyecta en 6.2% del PBI. La nueva estimación está 0.9 puntos porcentuales por debajo de lo que el gobierno había previsto a comienzos de este año. La relación deuda/PBI se vería caer este año a 57.3%, o 4.1 puntos porcentuales menos de lo estimado inicialmente por el gobierno, según el Ministerio de Hacienda.

Buscando reducir los niveles de deuda y los costos de financiamiento, el gobierno de Petro implementó a inicios de año una controversial estrategia de deuda que incluyó recompras agresivas y una compleja operación de swap en francos suizos. La estrategia produjo algunos resultados, como se observa en la mejora de la relación deuda/PBI.

Juan David Ballen, director de análisis y estrategia en la correduría local Aval Casa de Bolsa, dijo que no espera una reacción importante del mercado tras la rebaja del martes.

“Esperaría algo de volatilidad, pero no más que eso, ya que, primero, no es completamente sorpresiva y, segundo, S&P ya nos tenía en BB, así que la calificación de Fitch es la misma”, señaló.