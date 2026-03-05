Denisse Miralles y su gabinete ministerial se presentarán en el Congreso para solicitar el voto de confianza. Foto: Composición IA.
Denisse Miralles y su gabinete ministerial se presentarán en el Congreso para solicitar el voto de confianza. Foto: Composición IA.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

El próximo 18 de marzo, el gabinete que encabeza Denisse Miralles acudirá al Congreso para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza. La fecha fue coordinada con el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, en medio de una ronda de diálogo con las bancadas.

TE PUEDE INTERESAR

Petroperú: Miralles recalca que hubo reprogramación de reunión con inversores para este 6 de marzo
Gabinete Miralles acudirá al Congreso el 18 de marzo por voto de confianza
Denisse Miralles indica que inicio del año escolar “está en evaluación” tras fuertes lluvias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.