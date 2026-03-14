El presidente José María Balcázar sostuvo que el Ejecutivo está destinando recursos para retomar proyectos de infraestructura que permanecen paralizados en distintas regiones del país.

Las declaraciones se dieron durante una visita de trabajo a Lambayeque, donde el mandatario participó en la entrega de títulos de propiedad a familias del distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo.

En la actividad, el jefe de Estado indicó que su gestión viene adoptando medidas para acelerar la ejecución de obras públicas que permanecieron detenidas durante varios años. Según explicó, el Gobierno está autorizando los recursos necesarios para que estos proyectos puedan retomarse en el corto plazo.

“Estamos autorizando y dando los fondos correspondientes para que todas las obras que están paralizadas continúen inmediatamente” , señaló.

En esa línea, señaló que la reactivación de estas iniciativas será priorizada mediante el crédito suplementario que el Ejecutivo sustentará ante el Congreso, con el objetivo de asegurar financiamiento para las obras pendientes.

“Los proyectos vamos a priorizarlos para que puedan tener acceso a recursos y así continuar con las obras que durante años han estado paralizadas”, indicó.

Durante la ceremonia, el presidente también destacó la importancia de la formalización de predios como una herramienta para reducir brechas históricas y otorgar seguridad jurídica a las familias. A través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, el Gobierno inició la entrega de 2,538 títulos de propiedad en la región, lo que beneficiará a cerca de 10,000 personas que por más de 15 años ocuparon de manera informal los terrenos donde residen.

Asimismo, el mandatario reiteró su disposición de mantener coordinación con autoridades regionales y locales para impulsar proyectos en el departamento y anunció que continuará visitando la ciudad de Chiclayo para supervisar avances en obras.

Durante su visita a Lambayeque, el presidente José María Balcázar afirmó que el Ejecutivo destina recursos para reactivar obras paralizadas. Foto: Presidencia.

Supervisión de mercado en Reque

Como parte de su agenda, el jefe de Estado también visitó el distrito de Reque para inspeccionar el proyecto de mejoramiento del mercado local, iniciativa que busca renovar la infraestructura comercial del distrito.

La obra es impulsada por el Ministerio de la Producción y contempla una inversión superior a S/ 15 millones. De acuerdo con la información oficial, beneficiará a más de 16,000 habitantes y a 122 comerciantes.

El nuevo mercado contará con dos niveles e incluirá áreas destinadas a la venta de productos, zona gastronómica, cámara frigorífica, lactario y estacionamientos. El objetivo es mejorar las condiciones de comercialización, seguridad alimentaria y dinamizar la economía local.

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Según el reporte presentado durante la visita, el proyecto registra un avance físico de 75% y se encuentra en la etapa de acabados, con una culminación prevista para el primer trimestre de 2026.

Al finalizar la inspección, el Ejecutivo informó que entregará al Gobierno Regional de Lambayeque un terreno para la construcción del Hospital de Alta Complejidad de Lambayeque. El predio, de 50,000 metros cuadrados, se ubica en el centro poblado Capote, en el distrito de Picsi, y forma parte de un terreno estatal administrado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que realizará la transferencia correspondiente para viabilizar el proyecto.