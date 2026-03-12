El Pleno del Congreso aprobó una iniciativa legislativa que establece la entrega de una bonificación económica excepcional a los licenciados veteranos de la denominada pacificación nacional, en reconocimiento a su participación en la defensa del país durante los años de violencia terrorista.

El dictamen, basado en el Proyecto de Ley 3385/2022-CR, obtuvo 86 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. Posteriormente, el Parlamento también aprobó su exoneración de segunda votación con 83 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.

La norma dispone que podrán acceder al beneficio los licenciados que cumplieron servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000 en zonas declaradas en estado de emergencia, siempre que cuenten con la acreditación correspondiente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas .

Durante la sustentación del texto sustitutorio, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes, explicó que el beneficio consistirá en una bonificación mensual de S/ 1,130 . El pago se realizará de forma progresiva , priorizando a los veteranos de mayor edad y a quienes presenten discapacidad permanente.

Según precisó, un total de 8,997 licenciados veteranos de la pacificación nacional , previamente acreditados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, podrán acceder a este beneficio.

La iniciativa también establece condiciones para los solicitantes. Entre ellas, no figurar como deudores alimentarios ni contar con antecedentes policiales, penales o judiciales, además de acreditar su participación en acciones de pacificación durante el servicio militar.

Asimismo, se fija como plazo máximo el 31 de julio de 2027 para presentar las solicitudes de acceso al beneficio. El proceso de registro y programación presupuestal se realizará a través del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

El financiamiento estará a cargo del Ministerio de Defensa, que deberá efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar el pago sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público. El bono tendrá carácter vitalicio e intransferible, y no será considerado remunerativo ni pensionable.

El Congreso aprobó una bonificación mensual de S/ 1,130 para licenciados que realizaron servicio militar en zonas de emergencia entre 1980 y 2000 durante la lucha contra el terrorismo. Foto: Congreso. Foto: JUAN PONCE VALENZUELA/ GEC.

Debate en el Pleno

Durante el debate en el hemiciclo, diversos legisladores respaldaron la medida y la calificaron como un reconocimiento a quienes participaron en la lucha contra el terrorismo.

El congresista Roberto Chiabra señaló que la iniciativa representa un gesto de gratitud hacia los jóvenes que en su momento “arriesgaron su vida para proteger a los ciudadanos, defender la democracia y restablecer el Estado de derecho”.

En la misma línea, el parlamentario Edwin Martínez sostuvo que la aprobación de la norma constituye una reivindicación histórica para los soldados que enfrentaron la violencia terrorista cuando aún eran muy jóvenes.

Por su parte, la congresista Elizabeth Medina recordó que entre 1980 y 2000 el Perú atravesó uno de los periodos más difíciles de su historia debido a la violencia terrorista, y consideró que la decisión del Parlamento constituye “un acto de justicia social con los veteranos de guerra”.

El legislador Jorge Marticorena calificó la medida como una reivindicación para quienes defendieron al país tanto en la lucha contra el terrorismo como en conflictos fronterizos.

En tanto, el congresista Alejandro Muñante respaldó la iniciativa y pidió que en su implementación no se incorporen requisitos adicionales que dificulten el acceso al beneficio. Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer el presupuesto del Ministerio de Defensa para asegurar su cumplimiento.

Finalmente, el parlamentario Paul Gutiérrez Ticona señaló que, así como se han aprobado beneficios para veteranos de guerra, también era necesario reconocer a quienes participaron en la pacificación nacional, y solicitó que se acumule el PL 12761/2025-CR, de su autoría.