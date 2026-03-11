La propuesta contempla reducir el costo del pasaje aéreo para residentes y viajes esenciales mediante un mecanismo de subsidio que sería financiado por un fondo estatal administrado por el MTC. Foto: Electro Oriente
La propuesta contempla reducir el costo del pasaje aéreo para residentes y viajes esenciales mediante un mecanismo de subsidio que sería financiado por un fondo estatal administrado por el MTC. Foto: Electro Oriente
El congresista Óscar Zea presentó un proyecto de ley al Congreso, con el que y otras localidades de Loreto que solo tengan, como ruta de conectividad, la vía aérea o fluvial.

Según el legislador, la subvención reducirá el costo que asumen los ciudadanos para desplazarse.

¿Cómo se aplicaría la subvención? El PL 14193/2025-CR precisa que la subvención regirá para los pasajeros que salgan o lleguen al ; así como para los vuelos interregionales que conecten con provincias loretanas como Yurimaguas o Contamana.

De esa manera, serán beneficiarios los peruanos residentes en la región Loreto, sumado a aquellos pobladores de zonas de complicado acceso que viajen por motivos esenciales como salud, educación, trámites de emergencia.

Aeropuerto de Iquitos. Medida busca facilitar la conectividad en regiones amazónicas. Foto: Andina
“La subvención podrá aplicarse a un número limitado de pasajes por vuelo y por año por beneficiario residente, para garantizar la disponibilidad y sostenibilidad del programa”, acota Zea.

La propuesta legislativa, que deberá abordarse en las respectivas comisiones del Congreso, establece que el MTC y el MEF implementarán un mecanismo de subsidio a la demanda o a la oferta que garantice la reducción de un porcentaje fijo o un monto máximo de la tarifa aérea al público beneficiario, excluyendo tasas aeroportuarias e impuestos.

Se subsidiará la tarifa base, , y también se compensará a las aerolíneas por la diferencia entre la tarifa subvencionada pagada por el beneficiario y un costo de referencia establecido por el MTC.

Según la propuesta, las aerolíneas estarán obligadas a mostrar de forma explícita el monto subvencionado en el comprobante de pago.

Finalmente, se autoriza la creación del Fondo de Conectividad Amazónica (FOCONA), bajo administración del MTC, con el que se financiará la subvención mencionada.

