Hoy, la modalidad conocida como “buy now, pay later” o “compre ahora, pague después”, ya se utiliza en sectores que van desde moda, perfumería y productos para mascotas hasta el ámbito académico, incluyendo universidades, diplomados, centros de estética y clínicas, señaló Rafael Hospina, CEO de Powerpay.

También abarca mantenimiento vehicular, agencias de viajes y la compra de vehículos livianos —como motos y scooters eléctricos— tanto en tiendas físicas como en comercio electrónico, además de eventos y conciertos, enumeró.

Sin embargo, un sector que genera expectativa es el de pasajes aéreos, ante el incremento de la demanda de vuelos vinculado con la recuperación económica.

Así, ya es posible que los usuarios compren pasajes en aerolíneas en cuotas sin tener tarjetas de crédito.

Uno de los mecanismos que hoy ofrecen este pago es Cuotéalo, de BCP, que permite la compra de boletos aéreos hasta en 24 cuotas.

Por su parte, Hospina refiere que entre los próximos hitos figura la incorporación de una línea aérea, proceso que toma tiempo por su complejidad operativa, pero que se espera concretar próximamente.

Ticket

El ticket promedio oscila entre S/ 500 y S/ 600, aunque existen operaciones de mayor tamaño que alcanzan los S/ 10.000 e incluso pueden duplicarse dependiendo del perfil del cliente.

En educación se observan los montos más altos, debido a que muchas instituciones prefieren no extender demasiado los plazos de pago.

Actualmente hay unos 500 comercios afiliados y la meta es duplicar esa cifra durante el año, incluyendo empresas de gran tamaño.