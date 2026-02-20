Si bien es necesario que el cliente sea bancarizado para solicitar este crédito, es decir que cuente con una tarjeta de débito o crédito, no a todos se les aprueba la compra, dijo a Gestión Rafael Hospina, CEO de Power Pay.

En escenarios buenos, sostiene, con una economía más estable y patrones favorables de consumo, se le ha autorizado la operación a más del 50% de clientes. Hay solicitantes que están sobreendeudos y vienen así por mucho tiempo, a esas personas no se les autoriza un préstamo, aseveró.

“Tenemos un score de riesgos y no le vamos a dar la plata todos los que pidan (...) Este es un producto muy enfocado, con una capacidad de repago enfocada y un plazo bien determinado para el pago”, comentó.

Proceso

Hospina precisó que la evaluación crediticia del usuario se realiza en tiempo real, al momento de la compra, y se ofrece un monto y plazo específico según la información que se tenga del cliente.

“No es una línea revolvente -como la tarjeta de crédito- es un préstamo digital vinculado a una compra concreta en cuotas fijas. Incluso si el cliente hizo una compra con su tarjeta el día anterior, el análisis de riesgo puede arrojar una respuesta diferente”, afirmó.

Rafael Hospina, CEO de PowerPay.

En este escenario, especialistas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advirtieron recientemente sobre un riesgo de sobreendeudamiento, debido a incentivos a comprar más, con deudas no visibles en centrales crediticias.

Según el ejecutivo, aunque este esquema de financiamiento no está obligado a reportar a los burós de crédito las transacciones de sus clientes -pues la oferta proviene de fintech independientes o asociadas a bancos-, algunas envían información de forma voluntaria para una evaluación más fidedigna.

Además de PowerPay (BBVA), hay otros actores con un modelo de pago similar como Cuotéalo (BCP), Divídelo (Interbank) y Acuotaz (Apurata).