Al menos doce unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú combaten un incendio de grandes proporciones que se registra esta mañana en una fábrica ubicada en el parque industrial de Lurín, al sur de Lima.

La emergencia fue reportada a las 6:48 a.m., a la altura del kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, y movilizó a varias compañías de bomberos hasta la zona industrial, donde una densa columna de humo negro es visible desde distintos puntos del distrito.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro se habría originado en la empresa Ferrosal, dedicada a actividades vinculadas al sector industrial. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni sobre las causas del incendio.

La situación ha generado preocupación entre trabajadores y vecinos debido a la gran cantidad de humo que emana del lugar. Testigos señalaron que el humo tendría componentes químicos y que el olor se percibe a varios metros de distancia.

“Está oliendo algo raro, pica la nariz y la cara. Es un humo tóxico, parece que viene de material químico”, comentó una persona que se encontraba en las inmediaciones del parque industrial.

#Lima: se registra un #IncendioUrbano, código 3, en el km 40 de la antigua Panamericana Sur, distrito de #Lurín. En la zona de emergencia se encuentran 12 unidades del @cgbvpoficial. Recuerda facilitar el trabajo de los bomberos y alejarte del lugar. | @indeciperu pic.twitter.com/gC2Qd8LiXp — COEN - INDECI (@COENPeru) June 4, 2026

El incendio ocurre en una de las zonas empresariales más importantes de Lurín, donde operan diversas compañías industriales y de almacenamiento.

Imágenes difundidas en redes sociales desde el lugar muestran una extensa nube de humo cubriendo parte del parque industrial, mientras las llamas continúan siendo combatidas por los bomberos.

Trabajadores de empresas cercanas expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el fuego se propague a otros establecimientos de la zona.

Algunos colaboradores indicaron que la intensidad del humo obligó a suspender temporalmente actividades en sectores cercanos al siniestro.

Las autoridades mantienen acordonada el área afectada y recomiendan a la población evitar acercarse al lugar, así como utilizar mascarillas o protección respiratoria si se encuentran en zonas alcanzadas por el humo.

Los bomberos continúan trabajando para controlar completamente el incendio y evitar que las llamas alcancen otras instalaciones del parque industrial de Lurín.