Nexa Resources informó la reanudación gradual de las operaciones en su complejo metalúrgico de Cajamarquilla, en Lima, luego del incendio registrado el pasado 13 de mayo. La compañía también estimó por primera vez el impacto del incidente, al prever una reducción de aproximadamente 7,000 toneladas en su producción de zinc refinado durante el segundo trimestre de 2026.

La empresa de capitales brasileños indicó que ya reactivó parte de los procesos de refinación y una de las líneas de producción, mientras continúa el restablecimiento progresivo del resto de las instalaciones hasta mediados de junio.

La actualización responde a una de las principales interrogantes que dejó el incidente ocurrido en mayo: el efecto sobre la producción de uno de los principales complejos metalúrgicos de zinc de la región.

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Las cerca de 7,000 toneladas de producción de zinc refinado que Nexa estima dejará de generar en el segundo trimestre representan poco más del 8% de las 85,000 toneladas producidas por Cajamarquilla entre enero y marzo de este año. En ese periodo, la operación registró un crecimiento interanual de 4%, pese a una parada programada de mantenimiento de 10 días.

El impacto del incendio

El 13 de mayo, Nexa reportó un incendio en la refinería de zinc de Cajamarquilla. En aquel momento, la empresa informó que cuatro personas resultaron afectadas y recibieron atención médica, mientras que las causas del incidente quedaron sujetas a investigación.

Tras controlar la emergencia, la compañía inició una evaluación de los daños y de las acciones necesarias para restablecer las operaciones. Sin embargo, hasta ahora no había detallado el impacto esperado sobre los volúmenes de producción.

Cajamarquilla opera desde 1981 y es uno de los principales complejos metalúrgicos de zinc de América Latina. (Foto: Archivo)

Nexa sostuvo que espera recuperar progresivamente la capacidad operativa de Cajamarquilla y señaló que parte de la producción afectada podría compensarse durante la segunda mitad del año.

La empresa también indicó que mantiene sus previsiones comerciales para 2026, pese a la interrupción temporal registrada en mayo.

Cajamarquilla es uno de los activos industriales más relevantes de Nexa y constituye uno de los mayores complejos de procesamiento de zinc de América Latina. Debido a ello, cualquier alteración en su operación suele ser seguida de cerca por el mercado, especialmente en un contexto de alta demanda de metales para industrias como infraestructura, energía y manufactura.

La reanudación gradual de actividades marca el inicio de la recuperación operativa tras el incidente, aunque la compañía reconoce que el efecto sobre la producción del segundo trimestre será inevitable.

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