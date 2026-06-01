La compañía inició la reanudación gradual de operaciones en Cajamarquilla tras el incendio ocurrido el 13 de mayo. (Foto: Nexa Resources)
La compañía inició la reanudación gradual de operaciones en Cajamarquilla tras el incendio ocurrido el 13 de mayo. (Foto: Nexa Resources)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

informó la reanudación gradual de las operaciones en su , en Lima, luego del incendio registrado el pasado 13 de mayo. La compañía también estimó por primera vez el impacto del incidente, al prever una reducción de aproximadamente 7,000 toneladas en su producción de refinado durante el segundo trimestre de 2026.

La empresa de capitales brasileños indicó que ya reactivó parte de los procesos de refinación y una de las líneas de producción, mientras continúa el restablecimiento progresivo del resto de las instalaciones hasta mediados de junio.

La actualización responde a una de las principales interrogantes que dejó el incidente ocurrido en mayo: el efecto sobre la producción de uno de los principales complejos metalúrgicos de zinc de la región.

LEA TAMBIÉN: Nexa Resources eleva reservas de zinc y extiende vida de minas en Perú hasta 2036

Las cerca de 7,000 toneladas de producción de zinc refinado que Nexa estima dejará de generar en el segundo trimestre representan poco más del 8% de las 85,000 toneladas producidas por Cajamarquilla entre enero y marzo de este año.

El impacto del incendio

. En aquel momento, la empresa informó que cuatro personas resultaron afectadas y recibieron atención médica, mientras que las causas del incidente quedaron sujetas a investigación.

Tras controlar la emergencia, la compañía inició una evaluación de los daños y de las acciones necesarias para restablecer las operaciones. Sin embargo, hasta ahora no había detallado el impacto esperado sobre los volúmenes de producción.

Cajamarquilla opera desde 1981 y es uno de los principales complejos metalúrgicos de zinc de América Latina. (Foto: Archivo)
Cajamarquilla opera desde 1981 y es uno de los principales complejos metalúrgicos de zinc de América Latina. (Foto: Archivo)

Nexa sostuvo que espera recuperar progresivamente la capacidad operativa de Cajamarquilla y señaló que parte de la producción afectada podría compensarse durante la segunda mitad del año.

La empresa también indicó que mantiene sus previsiones comerciales para 2026, pese a la interrupción temporal registrada en mayo.

Cajamarquilla es uno de los activos industriales más relevantes de Nexa y constituye uno de los mayores complejos de procesamiento de zinc de América Latina. Debido a ello, cualquier alteración en su operación suele ser seguida de cerca por el mercado, especialmente en un contexto de alta demanda de metales para industrias como infraestructura, energía y manufactura.

La reanudación gradual de actividades marca el inicio de la recuperación operativa tras el incidente, aunque la compañía reconoce que el efecto sobre la producción del segundo trimestre será inevitable.

LEA TAMBIÉN: Nexa con proyecciones mixtas en operaciones en Perú e inversiones clave en fundición y minas

TE PUEDE INTERESAR

Condor inicia perforación en proyecto de cobre y oro Cobreorco en Apurímac junto a Teck
Mina de cobre Chapi: Quilla apunta a Nueva York tras evaluar cotizar en Toronto
Nativo sella alianza con operador local para explotar oro en cuatro regiones del Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.