Florida presentó este lunes una demanda contra la empresa OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, acusando a su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT de instigar y contribuir a la planificación de tiroteos, crear adicción en menores y debilitar el pensamiento crítico de sus usuarios.

“Esta larga lista de perjuicios se debe a la insaciable búsqueda de los demandados por ganar la carrera armamentística de la IA y amasar grandes fortunas, a pesar de conocer el peligro de ChatGPT”, se lee en la demanda, recogida por medios nacionales.

La demanda civil es independiente de una investigación criminal que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, lanzó el pasado abril contra la empresa de inteligencia artificial por presuntamente “aconsejar” al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en la Universidad Estatal de Florida en 2025.

La demanda acusa a OpenAI de cargos de prácticas comerciales engañosas e injustas, negligencia, violación de las leyes de responsabilidad por productos defectuosos, tergiversación fraudulenta, y causar molestias públicas.

“ChatGPT fue diseñado por los demandados para mantener a los usuarios enganchados a las conversaciones por cualquier medio, independientemente de la veracidad, porque esto conlleva un mayor uso del chatbot, más datos de entrenamiento para su mejora y un mayor valor de mercado para OpenAI”, agregó la Fiscalía en su documento.

Según la Fiscalía, la demanda ansía proteger a la población local de OpenAI y disminuir los riesgos de lo que considera como un peligro público. El documento responsabiliza a Altman por estas fallas de seguridad y lo acusa directamente del daño ocasionado.

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Florida es el primer estado de EE.UU. en demandar a esta empresa de inteligencia artificial y a su fundador por cuestiones de diseño y seguridad.

El hecho refleja el creciente combate legal de Florida contra las empresas de IA, pues en marzo trascendió que una familia del estado demandó al chatbot de Gemini, al que acusa de inducir a un hombre al suicidio al hacerle creer que mantenían una relación romántica y que su muerte era necesaria para estar juntos.