OpenAI impulsó el auge de la inteligencia artificial generativa con el lanzamiento de ChatGPT en 2022.
OpenAI impulsó el auge de la inteligencia artificial generativa con el lanzamiento de ChatGPT en 2022.
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Agencia EFE
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La tecnológica estadounidense , matriz de ChatGPT, aceleró sus planes para salir a bolsa, lo que apunta a hacer en septiembre e incluso podría registrar la documentación requerida el próximo viernes, según avanzó en exclusiva este miércoles The Wall Street Journal (WSJ).

Fuentes familiarizadas con la oferta explicaron al WSJ que trabaja con banqueros de Goldman Sachs y Morgan Stanley para presentar una oferta pública inicial en breve, que podría llegar este viernes.

El objetivo es que la compañía esté lista para empezar a cotizar en el mes de septiembre, aunque algunas de las fuentes advirtieron que los planes aún podían cambiar.

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El grupo, que impulsó el auge de la inteligencia artificial generativa con el lanzamiento de en 2022, cuenta con más de novecientos millones de usuarios activos semanales y su estrategia pasa ahora por convertir esa base de clientes en usuarios de mayor consumo de capacidad computacional para que su ‘chatbot’ avance hacia una herramienta de elevada productividad.

Los planes de salida a bolsa de la compañía avanzan en un contexto de competencia en el sector de la con otras empresas como , que ha crecido más en los últimos meses.

OpenAI es la empresa dirigida por Sam Altman, responsable de la creación de ChatGPT. (Foto: AFP)
OpenAI es la empresa dirigida por Sam Altman, responsable de la creación de ChatGPT. (Foto: AFP)

La semana pasada, el fabricante estadounidense de chips para IA Cerebras debutó en la Bolsa de Nueva York y marcó un primer precio de US$ 385 por acción, un 108% por encima de los US$ 185 fijados para su salida.

OpenAI podría aprovechar el balón de oxígeno recibido esta semana después de que un tribunal federal de California , cofundador de la compañía, en su contra.

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OpenAI fue lanzada en 2015 por y otros fundadores, que buscaban avances en la IA.

Musk aportó cerca de US$ 45 millones, pero en 2017 su relación con Altman, que ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró. Un año después, el dueño de Tesla se retiró de la junta directiva y dejó de hacer aportaciones.

Ahora, Musk se prepara también para salir a bolsa con su compañía SpaceX. Algunos medios señalan que podría empezar a cotizar el próximo 12 de junio.

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