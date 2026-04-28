Los gigantes tecnológicos Microsoft Corp. y OpenAI anunciaron este lunes que renovaron su acuerdo de colaboración y, a partir de ahora, la compañía de Sam Altman tendrá más libertad para colaborar con empresas rivales.

Según un comunicado difundido por ambas empresas, OpenAI podrá ofrecer todos sus productos a clientes de cualquier proveedor de nube, lo que incluye a competidores de Microsoft como Google o Amazon.com Inc.

Además, podrá proporcionar acceso a su API (interfaz de programación de aplicaciones) a los clientes de seguridad nacional del Gobierno de Estados Unidos independientemente de su proveedor en la nube.

A cambio de poner fin a esa exclusividad —que ayudó a impulsar las ventas en la nube de Microsoft en los primeros años del auge de la IA— la mayor empresa de software del mundo dejará de compartir ingresos por los productos de OpenAI que revende en su nube. Ambas compañías anunciaron el acuerdo revisado en un comunicado conjunto el lunes. (Foto: AFP)

No obstante, Microsoft seguirá teniendo hasta 2032 una licencia para acceder a la propiedad intelectual de OpenAI, continuará siendo el principal socio de OpenAI en la nube y los productos de la empresa de Altman se lanzarán primero en su plataforma Azure.

Microsoft también dejará de pagar un porcentaje de sus ingresos a OpenAI, mientras que la empresa creadora de ChatGPT mantendrá sus pagos de participación en ingresos a la compañía hasta 2030, aunque sujetos a un límite máximo total.

El acuerdo establece además que, si Microsoft utiliza la propiedad intelectual de OpenAI para desarrollar una IA general (una inteligencia artificial que supera la inteligencia humana), los modelos estarán sujetos a “límites de capacidad de cálculo”.

Tras darse a conocer la nueva alianza, las acciones de Microsoft en Wall Street bajaban un 0.3%.

El acuerdo anunciado el lunes despeja el camino para que los modelos de OpenAI aparezcan en Amazon Web Services y otros proveedores de computación en la nube. (Photo by Noah Berger/Getty Images for Amazon Web Services)

Desde 2019, Microsoft ha invertido más de US$ 13,000 millones en OpenAI, siendo uno de sus mayores patrocinadores, pero la relación entre ambas empresas se ha tensado en los últimos meses, según destacan medios especializados.

En un memorando interno de principios de abril, la directora de ingresos de OpenAI, Denise Dresser , manifestó que la alianza ha “limitado” la capacidad de la empresa para “llegar donde se encuentran” otras compañías, de acuerdo con CNBC.

OpenAI ha firmado en los últimos meses acuerdos de inversión con otras tecnológicas.

Por ejemplo, en febrero anunció una alianza estratégica plurianual con Amazon que incluye una inversión de US$ 50,000 millones por parte de la firma de Jeff Bezos, destinada a acelerar la innovación en IA generativa a escala global.

Meses antes, las dos empresas habían anunciado un acuerdo por el cual OpenAI podía acceder a infraestructura de Amazon por US$ 38,000 millones, con el fin de acelerar y hacer más eficientes tareas de IA.

Como parte de una inversión anunciada a principios de este año, la unidad de Amazon indicó que estaba desarrollando productos de forma conjunta con OpenAI que se alojarán en AWS. Microsoft evaluó acciones legales, al considerar que ese esfuerzo probablemente violaría sus derechos exclusivos sobre la propiedad intelectual de OpenAI, informó el Financial Times el mes pasado.

Pacto clave

El nuevo pacto busca simplificar una relación compleja que ha sido fundamental para el crecimiento de OpenAI y el auge más amplio de la inteligencia artificial. Desde entonces, OpenAI ha avanzado en acuerdos con múltiples proveedores de nube, incluido Amazon, para cubrir sus crecientes necesidades de computación y desarrollar y ofrecer software de IA a una audiencia más amplia.

“La mayor previsibilidad en el acuerdo modificado fortalece nuestra capacidad conjunta para construir y operar plataformas de IA a escala, al tiempo que brinda a ambas compañías la flexibilidad para explorar nuevas oportunidades”, señalaron OpenAI y Microsoft en el comunicado.

Microsoft seguirá siendo el “principal proveedor de nube” de OpenAI, y los nuevos productos de la startup estarán disponibles primero en Azure, la unidad de nube de Microsoft. La participación en ingresos que OpenAI paga por las ventas de productos que comercializa directamente tendrá un tope, indicaron las compañías.

Como parte de la reestructuración de OpenAI el año pasado como empresa con fines de lucro, Microsoft recibió una participación del 27% en la startup de inteligencia artificial.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE