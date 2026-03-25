OpenAI anuncia el cierre de Sora: El fin de su red social de vídeos con IA
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OpenAI anuncia el cierre de la app Sora para generar videos con IA - 6

Tecnología y Ciencia

OpenAI anuncia el cierre de Sora: El fin de su red social de vídeos con IA

OpenAI ha confirmado el cierre definitivo de Sora, su innovadora red social de vídeos verticales generados con inteligencia artificial, apenas seis meses después de un lanzamiento que superó en descargas a ChatGPT. La compañía liderada por Sam Altman descontinuará próximamente el acceso a la aplicación y a su API para desarrolladores, poniendo fin a una plataforma que permitió a millones de usuarios crear y remezclar contenido realista mediante el modelo Sora 2. (Video: Europa Press / OpenAI / Sora)

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