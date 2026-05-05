Anthropic PBC presentó un conjunto de nuevos agentes de inteligencia artificial diseñados para manejar una gama más amplia de tareas en servicios financieros, como parte del impulso de la empresa para conquistar Wall Street.

El fabricante de Claude está lanzando agentes de IA que, según afirma, pueden redactar presentaciones para reuniones con clientes, revisar estados financieros y escalar casos para revisión de áreas de cumplimiento. Las nuevas herramientas —10 en total— están dirigidas a profesionales de banca, seguros, gestión de activos y tecnología financiera.

Las acciones de FactSet Research Systems Inc. cayeron hasta 8.1% tras el anuncio, mientras que Morningstar Inc. borró ganancias previas para retroceder más de 3%. Los títulos de S&P Global Inc. y Moody’s Corp. también registraron una fuerte presión vendedora.

Como señal de la creciente influencia de la empresa más allá de Silicon Valley, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei , tiene previsto hablar sobre inteligencia artificial este martes junto al presidente de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, en un evento de Anthropic en Nueva York.

Anthropic se ha consolidado como un líder en el lucrativo mercado de herramientas de IA para programación que agilizan el desarrollo de software. La firma compite con su rival OpenAI para demostrar que su tecnología puede manejar una amplia variedad de tareas valiosas en otras industrias, incluidas las finanzas, en momentos que ambas startups buscan reforzar sus ingresos antes de sus esperadas ofertas públicas iniciales.

“Las finanzas son un gran modelo para el resto del trabajo del conocimiento”, afirmó Nicholas Lin , responsable de producto para servicios financieros en Anthropic. “De hecho, hemos visto que las finanzas van apenas unos meses detrás del código, donde hemos observado una aceleración masiva”.

La empresa cuenta ahora con más de 300,000 clientes empresariales que utilizan sus tecnologías para automatizar partes de su trabajo. En febrero, Anthropic introdujo complementos para su software Claude adaptados al análisis financiero, la investigación de acciones, el capital privado y la gestión patrimonial. Ese mismo mes también presentó un nuevo modelo que, según indicó, es más eficaz en investigación financiera.

Como parte de las nuevas ofertas anunciadas el martes, Anthropic señaló que también está permitiendo que su modelo de IA Claude funcione mejor con software de terceros como Excel, PowerPoint y Outlook, e integre datos de socios en la industria de servicios financieros, como Dun & Bradstreet y Moody’s Corp.

Anthropic también está profundizando sus vínculos con la industria financiera mediante una nueva empresa conjunta con Blackstone Inc., Hellman & Friedman y Goldman Sachs Group Inc. La iniciativa buscará desplegar el software de Anthropic en más empresas. OpenAI ya ha finalizado planes para una compañía similar.

Anthropic ha comenzado a evaluar una nueva ronda de financiación que podría valorar a la firma en más de US$ 900,000 millones, según informó Bloomberg, lo que potencialmente le permitiría superar a OpenAI como la startup de IA más valiosa del mundo.