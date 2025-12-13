MEF. (Foto: GEC)
La agencia internacional Standard & Poor’s ratificó la calificación soberana de crédito en moneda extranjera a largo plazo en ‘BBB-’ y su calificación en moneda local a largo plazo en ‘BBB’ para Perú con perspectiva estable. La nota de Perú está respaldada por un historial prolongado de políticas macroeconómicas prudentes,

En opinión de Standard & Poor’s, la perspectiva estable se basa en la expectativa de un crecimiento económico de alrededor del 3% anual durante los próximos dos años y una consolidación fiscal gradual, a pesar de las presiones de gasto. La calificadora espera continuidad en las políticas fiscales y monetarias después de las elecciones nacionales de 2026.

Asimismo, Prevén que los sectores minero y agroexportador experimenten mejoras logísticas y de capacidad tras la conclusión de la primera fase del Puerto de Chancay en noviembre de 2024.

Al respecto, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que esta ratificación “refleja la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país y el compromiso del Gobierno con una gestión fiscal responsable y transparente. Continuaremos implementando políticas que fortalezcan la estabilidad económica, promuevan la inversión privada y aseguren un crecimiento sostenible que se traduzca en mayores oportunidades y bienestar para todos los peruanos”. Afirmó.

La calificadora resaltó que el gobierno ha logrado una importante consolidación fiscal, probablemente cumpliendo su meta de déficit fiscal del 2.2% del PBI en 2025, frente al 3.6% en 2024. Standard & Poor’s señala que la deuda neta del gobierno general seguirá aumentando, pero se estabilizará por debajo del 30% del PBI.

Standard & Poor’s señala que podrían subir las calificaciones en los próximos dos años si condiciones políticas más estables respaldan una ejecución efectiva de políticas que impulse la inversión y las perspectivas de crecimiento económico. Asimismo, una mayor reducción de la deuda externa neta del país o el fortalecimiento del perfil de deuda podría llevar a una mejora en la calificación.

