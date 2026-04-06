“Los desafíos que todos enfrentamos son considerables. La lista es extensa, pero a la cabeza figuran la terrible guerra y la violencia que persisten en Ucrania, el conflicto actual en Irán y las hostilidades más amplias en Oriente Medio, así como la actividad terrorista y las crecientes tensiones geopolíticas —muy especialmente con China—”, anota el líder del principal banco de Estados Unidos.

En su carta anual a los accionistas, Dimon instó a Estados Unidos a “fortalecerse” y a reafirmar su liderazgo global para seguir siendo el “arsenal de la democracia”.

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“Incluso en tiempos turbulentos, confiamos en que Estados Unidos hará lo que siempre ha hecho: recurrir a los valores que han definido a nuestra singular nación y han sostenido nuestro liderazgo en el mundo libre”, anotó Dimon.

El máximo responsable del banco señaló que la economía global se enfrenta a “importantes y continuas perturbaciones” en los precios del petróleo y las materias primas.

Según Dimon, estos factores, sumados a la reconfiguración de las cadenas de suministro mundiales, podrían alterar las expectativas de los mercados financieros.

El edificio Marriner S. Eccles de la Reserva Federal en Washington. La Fed de Estados Unidos mantuvo sus tipos de interés a mediados de marzo por segunda reunión consecutiva y subrayó, en ese momento, que el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la mayor economía mundial era incierto.

“Nos enfrentamos a la posibilidad de que la inflación sea más persistente y, en última instancia, a tipos de interés más altos de lo que los mercados esperan actualmente”, subrayó el ejecutivo, quien recordó que los conflictos internacionales “deberían disipar definitivamente la ilusión de que el mundo es seguro”.

En su análisis de la coyuntura internacional, Dimon dedicó unas palabras a la situación en el Viejo Continente.

“Europa y Estados Unidos son, mutuamente, sus mayores socios comerciales, con un intercambio anual de US$ 2 billones. Estados Unidos y Europa siguen siendo los motores gemelos de la economía mundial; se prevé que la relación transatlántica alcance la cifra récord de US$ 9.8 billones en 2025”, dijo.

“Si bien es cierto que existen diferencias reales entre Estados Unidos y Europa, consideramos que una Europa más fuerte —tanto en el ámbito militar como en el económico— redunda en el propio interés de Estados Unidos”, añadió.

En el marco de esta nueva era de riesgos, JPMorgan anunció el lanzamiento de la “Security and Resiliency Initiative” (SRI), un plan de US$ 1.5 billones a diez años para financiar industrias críticas para la seguridad nacional, incluyendo semiconductores, computación cuántica y ciberseguridad.

En 2025, JPMorgan Chase registró ingresos récord por octavo año consecutivo, alcanzando los US$ 185,600 millones, con un beneficio neto de 57,000 millones.