JPMorgan CEO Jamie Dimon Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg
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Agencia EFE
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El presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió este lunes que los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio han sumido al mundo en “el reino de la incertidumbre”, lo que podría desencadenar una inflación más persistente y obligar a mantener los tipos de interés por encima de lo previsto por los mercados.

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