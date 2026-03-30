Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, durante una conversación moderada en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, EE.UU., el lunes 30 de marzo de 2026.
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Agencia Bloomberg
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Los Treasuries subieron después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que los aranceles del presidente Donald Trump provocaron un aumento puntual de los precios. También señaló que el banco central tiene poco control sobre shocks de oferta, como el encarecimiento del petróleo impulsado por la guerra.

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