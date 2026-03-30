Los movimientos en el mercado de deuda del gobierno de EE.UU., valorado en US$ 31 billones, se extendieron mientras Powell hablaba. Los avances previos estaban vinculados a la preocupación de que el conflicto en Medio Oriente descarrile el crecimiento económico global. Esto reavivó la demanda por deuda soberana, golpeada en todo el mundo, y atrajo el interés de firmas como Pacific Investment Management Co., JPMorgan Chase & Co. y Columbia Threadneedle Investments.

Mientras Powell hablaba ante estudiantes de la Universidad de Harvard el lunes, los rendimientos de los bonos a entre dos y 10 años ampliaron sus caídas diarias a al menos 10 puntos básicos. Los operadores, por su parte, redujeron en gran medida sus apuestas a una subida de tasas este año y volvieron a incorporar la posibilidad de un recorte hacia finales de 2026.

“Tras los comentarios de Powell, volvemos finalmente a un escenario en el que uno o más recortes son ligeramente más probables que un alza este año”, escribió Krishna Guha , jefe de estrategia de bancos centrales en Evercore ISI, en una nota. “El ajuste de expectativas aún tiene recorrido, aunque no estamos tranquilos respecto a las perspectivas de un acuerdo entre EE.UU. e Irán”.

El repunte de los bonos se produce tras semanas de ventas impulsadas por el alza del petróleo y la preocupación por posibles aumentos de tasas por parte de los bancos centrales. El reciente cambio de foco hacia la desaceleración económica reduce los temores de que las autoridades monetarias adopten una postura agresivamente restrictiva para controlar la inflación.

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, entre los más sensibles a cambios en la política monetaria, cayeron a 3.81%, tras haber descendido siete puntos básicos el viernes. Los de la deuda a 10 años de referencia bajaron poco más de nueve puntos básicos, a 4.33%. Los rendimientos a 10 años de Reino Unido, Alemania y Japón también retrocedieron.

Algunos de los mayores fondos de bonos en EE.UU., incluidos Pacific Investment Management, sostienen que los mercados financieros subestiman los riesgos de que la guerra con Irán desencadene una fuerte desaceleración. Goldman Sachs Group Inc. indicó que la probabilidad de una recesión en el próximo año ha subido a alrededor del 30%.

“El mercado de Treasuries subió esta mañana porque los inversores se han enfocado en los riesgos potenciales para el crecimiento global derivados de los eventos en Medio Oriente, en lugar de interpretar el conflicto únicamente como un impulso inflacionario”, dijo Ian Lyngen , jefe de estrategia de tasas en EE.UU. de BMO Capital Markets.

La guerra —ahora en su segundo mes— no muestra señales de terminar. Esto ocurre incluso después de que EE.UU. extendiera el plazo para que Teherán acepte reabrir el Estrecho de Ormuz. Esto ha dejado al crudo West Texas Intermediate en camino a un aumento mensual de más del 50%. Subía más de 2% hasta alrededor de US$ 102 por barril en las operaciones del lunes.

El presidente Donald Trump dijo más temprano en una publicación en redes sociales que la administración está en “conversaciones serias” con el régimen. Además, amenazó con nuevos ataques a la infraestructura petrolera y eléctrica de Irán si no se alcanza un acuerdo.