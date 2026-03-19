El horizonte de la ciudad de Nueva York. Fotógrafa: Jeenah Moon/Bloomberg
El horizonte de la ciudad de Nueva York. Fotógrafa: Jeenah Moon/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Wall Street podría ver un alivio en los requisitos de capital bajo propuestas presentadas el jueves por la Reserva Federal. La medida podría liberar miles de millones de dólares para préstamos, recompras de acciones y dividendos.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.