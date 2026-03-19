“Estos cambios fortalecerían nuestro marco general de capital, que seguiría siendo sólido bajo el nuevo régimen”, dijo la vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman , en un comunicado.

El paquete de propuestas, que está sujeto a una consulta pública de 90 días antes de poder ser finalizado, fue elaborado por funcionarios de la Fed, junto con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda.

La Junta de Gobernadores de la Fed votará el jueves para proponer formalmente el plan. El directorio de la FDIC está celebrando una reunión paralela.

La Fed presenta este paquete como parte de una armonización de los requisitos de capital. Si se aprueba, estos planes —junto con medidas para flexibilizar el coeficiente de apalancamiento suplementario mejorado y reformar las pruebas de estrés— constituirían algunos de los mayores cambios en las reglas de capital bancario desde los adoptados tras la crisis financiera global de 2008.

Se espera que las propuestas, en conjunto, resulten en una “disminución moderada” de los requisitos de capital para algunos bancos, según indicó la Fed en un memorando. Para los bancos más grandes, el capital ordinario de nivel 1 (CET1), el de mayor calidad regulatoria, disminuiría un 4.8% en términos agregados, mientras que los bancos medianos verían una reducción agregada de 5.2%.

Una parte del paquete está vinculada a Basilea III, el acuerdo internacional destinado a prevenir futuras quiebras bancarias y otra crisis financiera.

Los reguladores prevén que esa medida implicaría un pequeño aumento de capital para entidades como Citigroup Inc., Bank of America Corp. y JPMorgan Chase & Co. En concreto, el plan busca captar mejor los riesgos crediticios, de mercado y operativos en los bancos más grandes y con mayor actividad internacional, entre otros aspectos.

Estos cambios representan un giro respecto de una propuesta de 2023, que habría obligado a algunos bancos de Wall Street a mantener significativamente más capital como colchón ante posibles pérdidas. La propuesta anterior de Basilea III —que incluía requisitos más estrictos para hipotecas— nunca se concretó ante la fuerte oposición del sector bancario.

Otra parte del paquete presentado el jueves abordaría la sensibilidad al riesgo en los bancos al exigir que las entidades medianas apliquen un enfoque estandarizado y eliminen el enfoque avanzado actual.

La Fed también presentó un plan para ajustar el recargo aplicado a los bancos estadounidenses de importancia sistémica global (G-SIB), de modo que se indexe a los cambios en el producto interno bruto nominal, lo que, según los funcionarios, alinearía mejor el colchón con los estándares internacionales.

Ese plan también propone asignar recargos en incrementos de 10 puntos básicos en lugar de 50 puntos básicos.

El gobernador de la Fed Michael Barr, quien anteriormente se desempeñó como el principal responsable de supervisión bancaria de la agencia, se opuso a los planes y afirmó que reducciones significativas en los requisitos de capital son “innecesarias y poco prudentes”.

“Las propuestas de hoy, si se adoptan, perjudicarían la resiliencia de los bancos y del sistema financiero de Estados Unidos”, afirmó Barr.