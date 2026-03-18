El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, descartó este miércoles que la actual coyuntura económica en EE.UU. pueda definirse como “estanflación”, término que define un escenario de estancamiento económico e inflación elevada, y que actualmente la primera economía mundial encara tiranteces debido a una ligera y persistente inflación y el posible impacto de la guerra contra Irán.

“Yo reservaría el término estanflación para un conjunto de circunstancias mucho más graves. Esa no es la situación en la que nos encontramos. Lo que tenemos es cierta tensión entre los objetivos (pleno empleo y una inflación estable del 2%), y estamos tratando de gestionarla. Es una situación muy difícil, pero no se parece en nada a lo que enfrentaron en la década de 1970”, explicó Powell en rueda de prensa.

Un escenario de “estanflación” complica a los bancos centrales determinar la política monetaria, porque las bajadas de tipos de interés para estimular la economía complican todavía más la inflación.

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El presidente de la Fed puntualizó que en la década de los 70, marcada por la crisis del petróleo del 73, “el desempleo estaba en dobles dígitos y la inflación era muy alta” y que ahora mismo “el desempleo es bastante normal”, la productividad es sólida y el impacto de la inestabilidad en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz todavía no está claro.

“La economía de Estados Unidos está mostrando un desempeño bastante bueno. Es solo que no sabemos cuáles serán los efectos y nadie realmente lo sabe”, indicó Powell sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio.

La Fed mantiene sus proyecciones de un desempleo este año alrededor del 4.4% y solo rebajó el crecimiento del PBI en solo una décima hasta el 2.4% en sus conclusiones de hoy.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, se retira tras ofrecer una rueda de prensa después de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto en el edificio de la Junta de la Reserva Federal en Washington, D.C., el 18 de marzo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Powell, que habló con los medios después de que el banco central decidiera hoy mantener sin cambios los tipos de interés, explicó que el incremento de dos décimas en la proyección de inflación para este año recién publicada por la Fed ya refleja en parte la subida del crudo derivada de la guerra de Irán, pero principalmente muestra los efectos de los aranceles del Gobierno del presidente Donald Trump.

Según el jefe del banco central el progreso a la hora de que EE.UU. digiera los gravámenes impuestos a las importaciones está siendo más lento de lo esperado, pero que debería haber avances en ese sentido para mediados de año.

No abandona

Powell, dijo este miércoles que no tiene intención de abandonar su puesto hasta que concluya la investigación contra él, promovida por la Administración del presidente Donald Trump, y resaltó estar comprometido a seguir después de mayo si su sucesor no es confirmado entonces.

“No tengo intención de abandonar la junta de gobernadores de la Fed hasta que la investigación esté bien y verdaderamente cerrada con transparencia y finalidad”, afirmó Powell en su rueda de prensa al cierre de la que debería haber sido su penúltima reunión de Comité del Mercado Abierto (FOMC) sobre los tipos de interés.

El Departamento de Justicia abrió una investigación contra Powell por el sobrecosto en las reformas del edificio de la Fed en Washington, aunque Powell considera que las pesquisas están motivadas por los intentos del presidente Trump de presionarlo para que abandone su puesto y acceda a acelerar los recortes de los tipos de interés.

“Si mi sucesor no es confirmado a finales de mi mandato como presidente, seguiré en el puesto de manera pro tempore hasta que sea confirmado”, aclaró Powell, cuyo mandato concluye en mayo.

Trump ha nominado al exgobernador Kevin Warsh, pero sus audiencias de confirmación con el Senado todavía no han tenido lugar, por lo que la votación para su nombramiento podría retrasarse.

Powell también dijo que no ha decidido aún si seguirá como gobernador (que no como presidente) una vez que su mandato termine.